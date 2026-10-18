¿Golpe a Infantino? UEFA analiza a David Beckham como posible candidato a la presidencia de la FIFA

David Beckham, en la premiación al Inter Miami, en la Campeones Cup 2026 | MEXSPORT

Las elecciones se llevarán a cabo en 2027

Se acercan las elecciones de 2027, en las que Gianni Infantino buscará mantenerse al frente del organismo rector del futbol mundial. En medio de las críticas hacia su gestión, el nombre de David Beckham ha comenzado a ganar protagonismo como una posible alternativa.

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de acuerdo con información de Sky Sport Alemania, algunos sectores de la UEFA y de la Federación Alemana de Futbol (DFB) contemplan al exfutbolista inglés como una figura que podría encabezar una candidatura opositora, en momentos en que distintas federaciones europeas buscan una opción para disputar el liderazgo de Infantino.

Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme la intención de Beckham de participar en el proceso electoral, ni tampoco desde el lado del propietario del Inter Miami.

David Beckham y Lionel Messi, en la premiación al Inter Miami, en la Campeones Cup 2026 | MEXSPORT

¿Quién es David Beckham?

Durante su trayectoria como jugador defendió a clubes como Manchester United y Real Madrid, además de convertirse en uno de los rostros más reconocidos del futbol durante las últimas décadas.

Tras retirarse de la actividad profesional, Beckham continuó ligado al deporte mediante proyectos empresariales y de gestión. Actualmente es uno de los propietarios del Inter Miami, franquicia de la Major League Soccer que ha ganado notoriedad internacional, especialmente desde la llegada de Lionel Messi.

El interés por encontrar un rival para Infantino también está relacionado con las diferencias que han surgido entre el presidente de la FIFA y dirigentes de distintas federaciones.

Entre los temas que han generado cuestionamientos se encuentra una propuesta para abrir determinados derechos comerciales del organismo a inversionistas externos, iniciativa que finalmente fue retirada.

Beckham abraza a Messi tras un partido de Inter Miami | AP

No quieren a Infantino

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, ha expresado públicamente su oposición a respaldar la continuidad de Infantino y ha defendido la presentación de un candidato alternativo. Por su parte, Aleksander Ceferin, titular de la UEFA, descartó competir personalmente por la presidencia, aunque dejó abierta la posibilidad de que otro aspirante represente a los sectores inconformes con la actual administración.

Las elecciones de 2027 serán determinantes para definir el futuro de la FIFA y el rumbo de su administración durante el siguiente ciclo. Por ahora, será a principio del próximo año que los candidatos estén compitiendo por el puesto.