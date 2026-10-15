Arsene Wenger entra en la carrera para arrebatarle la presidencia de la FIFA a Gianni Infantino

Arsene Wenger entra en la carrera para la presidencia de la FIFA l MEXSPORT

Respaldado por UEFA y Concacaf tras la pérdida de apoyos del directivo suizo, el exentrenador del Arsenal encabeza la terna de candidatos para las elecciones presidenciales del máximo organismo del futbol mundial

En un giro histórico dentro de la política del futbol internacional, el legendario exentrenador del Arsenal, Arsene Wenger, se ha posicionado como el candidato principal de la UEFA y la Concacaf para enfrentar a Gianni Infantino en las elecciones presidenciales de la FIFA.

Luego de que el directivo suizo perdiera el respaldo de la mayoría de las confederaciones tras el Consejo celebrado este jueves 15 de octubre en Zúrich, los organismos de Europa y Norte/Centroamérica acordaron presentar una candidatura de oposición para relevarlo al frente del máximo organismo rector del balompié global.

¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Gianni Infantino en la FIFA?

De acuerdo con reportes publicados por The Telegraph, las confederaciones opositoras cuentan con un plazo límite de un mes para oficializar la nómina de aspirantes antes del cierre de registros programado para el 18 de noviembre de 2026.

La baraja definitiva de la oposición contempla a tres perfiles principales: Arsene Wenger, Lise Klaveness y Michele Kang.

Arsene Wenger, director técnico del Arsenal inglés | ESPECIAL

Nombres como Nasser Al-Khelaïfi y Victor Montagliani quedaron totalmente descartados debido a polémicas legales en el caso del directivo catarí y a la continuidad del canadiense al frente de la Concacaf.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de la FIFA?

El proceso electoral vivirá su momento cumbre el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, fecha en la que las federaciones afiliadas emitirán su voto. Pese al creciente rechazo, Gianni Infantino buscará la reelección impulsando una agresiva propuesta financiera que promete inyectar 15 millones de dólares a cada federación para el siguiente ciclo presupuestal, sumado a la creación del Programa de Solidaridad de Superávits de la FIFA entre 2027 y 2030.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | AP