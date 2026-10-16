Tensión en la reunión de FIFA: Infantino ofrece disculpas por plan de venta del Mundial, pero mantiene en secreto detalles

Los opositores del directivo italiano afirmaron salir decepcionados por la falta de claridad

Gianni Infantino se disculpó el jueves ante el consejo rector de la FIFA por “errores” en su hermético plan de inversión para la Copa del Mundo, pero no brindó los detalles que buscaban sus críticos más feroces, quienes quieren destituirlo como presidente del organismo rector del fútbol.

Los jerarcas del fútbol llegaron a la reunión en Zúrich con la esperanza de recibir más información sobre dos de las mayores controversias que han rodeado a Infantino este año: su plan, ahora abortado, de venta del Mundial por 4.200 millones de dólares y el caso de la tarjeta roja a Folarin Balogun en la última copa, en el que intervino el presidente Donald Trump para ayudar al delantero de la selección anfitriona.

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Delegados europeos mantiene oposición contra Infantino

Pese a la disculpa de Infantino, delegados europeos dijeron que salieron de la reunión decepcionados por lo que consideraron una falta de claridad sobre las dos disputas. "No se proporcionaron respuestas satisfactorias", manifestó el dirigente del fútbol alemán Bernd Neuendorf, uno de los ocho delegados de la UEFA, la confederación europea, en el Consejo de la FIFA, de 37 miembros, que preside Infantino.

Infantino no aportó documentos sobre el plan de venta de los derechos del Mundial que lanzó y abandonó rápidamente en julio. Tampoco dio detalles para explicar el caso de la tarjeta roja a Balogun en el Mundial ni cómo intervino Trump. Sin embargo, la FIFA revisará si continúa otorgando el premio de la paz que se creó para entregárselo a Trump el pasado diciembre.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | AP

Infantino pidió que las preguntas se presentaran por escrito en su única reunión antes del plazo del 18 de noviembre para proponer a un candidato que se le oponga en la elección presidencial de la FIFA en marzo. "Si no responde a esas preguntas, no es apto para ser presidente de la FIFA”, afirmó Debbie Hewitt, quien preside la Asociación Inglesa de Fútbol y es vicepresidenta de la FIFA.

La disculpa de Infantino, quien mantiene apoyo en África

El presidente de la FIFA no habló con los medios tras la reunión de tres horas y media en Zúrich, pero difundió una declaración en video. “Me disculpé por los errores que cometimos en relación con el proceso de comunicación y consulta vinculado al proyecto FIFA Forward Enterprise, lo que luego derivó en muchas consecuencias”, expresó Infantino.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a lado de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA | AP

Indicó que era “solo una propuesta, así que de ninguna manera era un acuerdo cerrado”. La FIFA dijo en un comunicado aparte que los detalles del proyecto con inversionistas “siguen siendo confidenciales debido a procedimientos legales en curso en Estados Unidos”.

Durante la mayor parte de los últimos 50 años, los votantes de la FIFA de África —que ahora suma 54 de las 211 federaciones miembro— han sido clave para alcanzar y mantener el poder. “El punto clave para nosotros es que vemos a Gianni como la persona adecuada para seguir liderando el fútbol”, dijo el miembro del Consejo de la FIFA Ahmed Yahya, jefe de la federación de fútbol de Mauritania.

La oferta de Infantino de añadir 15 millones de dólares en financiación de la FIFA a cada uno de los 211 miembros durante los próximos cuatro años avanzó el jueves. Ya tenían asegurado recibir 10 millones de dólares cada uno de la FIFA hasta 2030.

La reunión de la elección presidencial de la FIFA será el 18 de marzo en Rabat, capital de Marruecos, que es aliado de Infantino. Su dirigente de fútbol, Fouzi Lekjaa, es un influyente miembro del consejo. Marruecos será coanfitrión del Mundial de 2030 junto con España y Portugal, y compite por albergar la Final. Esa decisión de la FIFA es un factor potencial en las alianzas electorales hasta marzo.

El Consejo de la FIFA debería reunirse de nuevo el 16 de diciembre en Qatar, anfitrión del Mundial de 2022, que sigue siendo leal a Infantino. Otro aliado es Azerbaiyán, cuyo máximo dirigente Elkhan Mammadov forma parte del círculo íntimo de Infantino. El país albergará más adelante este mes un Mundial Sub15. Ese evento se perfila como una oportunidad de cabildeo para su campaña.

Gianni Infantino durante un congreso de la FIFA en 2016 | MEXSPORT

La UEFA impulsa acciones legales contra la FIFA, Infantino y Kushner en Estados Unidos

Infantino enfureció a dirigentes del fútbol en Europa, Norteamérica y Asia al trabajar durante meses en secreto en el plan del inversionista Joshua Kushner, yerno de Trump. Esto profundizó una percepción arraigada en la UEFA de que el jefe de la FIFA planifica sus proyectos más importantes sin consultarlos.

La UEFA también ha pedido a tribunales en Estados Unidos el derecho a obtener pruebas para una denuncia penal contra Infantino en Suiza. Los documentos judiciales alegan una posible mala gestión de las finanzas de la FIFA en la valoración que asignó a la filial prevista para gestionar los derechos comerciales del torneo.

Infantino y Ceferin durante el 50° Congreso Ordinario de la UEFA en Bruselas | AFP

Se preveía que al menos el 20% fuera propiedad de inversionistas encabezados por Joshua Kushner. En escritos presentados por abogados de la FIFA en respuesta para demorar o frenar las solicitudes de pruebas, se afirmó que eran una “campaña de difamación” de la UEFA.