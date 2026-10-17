La editorial presentó las novedades que prepara para el primer semestre con colecciones de Marvel, DC, FIFA, Minecraft y grandes franquicias del anime

El mundo del coleccionismo, los mangas y los cómics se prepara para un 2027 cargado de novedades. Panini dio a conocer los principales lanzamientos que integrarán su catálogo durante el primer semestre del próximo año, con una propuesta que incluye nuevas historias, ediciones especiales, álbumes de estampas y tarjetas coleccionables inspiradas en algunas de las franquicias más populares del entretenimiento, los videojuegos y el deporte. Entre las grandes apuestas destacan títulos como JoJo's Bizarre Adventure, Absolute Batman, Spider-Man, FIFA 365, Minecraft, Zelda y Saint Seiya, además de productos dirigidos a los aficionados al futbol femenil.

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Los anuncios se realizaron en el marco de Experiencia Panini Dimensions, encuentro organizado para acercar a los seguidores de la editorial a sus próximos proyectos y celebrar la pasión por las colecciones. Con una oferta dirigida tanto a lectores habituales como a nuevas generaciones, la compañía busca fortalecer su presencia en diferentes segmentos, desde los amantes del manga japonés hasta quienes disfrutan reunir estampas de sus futbolistas favoritos o completar álbumes de películas y series animadas.

El mundo del coleccionismo, los mangas y los cómics se prepara para un 2027 cargado de novedades / Especial

¿Qué mangas lanzará Panini durante 2027?

Una de las categorías con mayor protagonismo será el manga, que contará con nuevas publicaciones y ediciones especiales para diferentes tipos de lectores. Entre las novedades destaca Atelier of Witch Hat, obra que llegará con una edición de pasta dura y contenido ampliado, una propuesta especialmente atractiva para quienes buscan versiones de colección que vayan más allá de las ediciones tradicionales.

Otro de los títulos importantes será JoJo's Bizarre Adventure: The JOJOLands, cuya publicación está planteada en simultáneo con Japón y contempla ocho tomos. La incorporación de esta historia representa uno de los anuncios más llamativos para los seguidores de la franquicia, que se ha consolidado como una de las sagas más reconocidas del manga gracias a sus personajes, estilo visual y narrativas que combinan acción y elementos sobrenaturales.

La oferta también incluye Your Lie in April, una historia que combina música, romance y drama, además de propuestas como Witchriv y Jigokusei Remin. Panini contempla igualmente publicaciones de comedia dentro de la categoría shonen, así como nuevas opciones seinen, ampliando las alternativas para lectores con distintos gustos y edades. Con esta selección, la editorial busca mantener el interés por las historias japonesas y ofrecer tanto nuevas aventuras como ediciones pensadas para los coleccionistas.

Los anuncios se realizaron en el marco de Experiencia Panini Dimensions / Especial

Marvel, DC y Batman encabezan las novedades en cómics

Los aficionados a los superhéroes también tendrán motivos para seguir de cerca los lanzamientos de Panini durante 2027, ya que la editorial prepara publicaciones relacionadas con algunos de los universos más importantes de la industria del cómic. Entre las novedades anunciadas sobresale Absolute Batman, una nueva aproximación al Caballero de la Noche que forma parte de las propuestas más atractivas para los seguidores de DC.

Por parte de Marvel, el catálogo contempla historias relacionadas con Spider-Man, Avengers Armageddon y Doctor Strange, personajes y franquicias que mantienen una importante presencia entre los lectores de historietas. La intención es ofrecer nuevas aventuras y ampliar las posibilidades para quienes siguen las diferentes líneas editoriales de estos universos.

Una de las sorpresas es la incorporación de Dungeons & Dragons, franquicia reconocida por su universo de fantasía y aventuras. Su presencia dentro de las novedades amplía la oferta más allá de los superhéroes tradicionales y abre espacio a historias relacionadas con mundos fantásticos, personajes extraordinarios y nuevas experiencias narrativas.

La compañía amplía su oferta más allá del manga, los cómics y el deporte / Especial

¿Qué álbumes de futbol lanzará Panini en 2027?

El futbol tendrá un lugar especial dentro de los próximos lanzamientos, una noticia que seguramente llamará la atención de los aficionados que han crecido intercambiando estampas y completando álbumes. Entre los productos anunciados aparecen FIFA 365 y FIFA Top Class, dos colecciones que reúnen a figuras destacadas del futbol internacional y que mantienen vivo el interés por las tarjetas y estampas de jugadores reconocidos.

Entre los nombres que destacan se encuentran Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los futbolistas más importantes de las últimas décadas. Durante la presentación se planteó la posibilidad de que estas colecciones se encuentren entre las últimas en las que aparezcan ambos jugadores, aunque no se confirmó que se trate de sus participaciones definitivas en productos de Panini.

Otra de las apuestas relevantes será el álbum oficial de futbol femenil, con el que la editorial buscará conectar con una afición que continúa creciendo y que sigue cada vez más de cerca a las protagonistas de esta disciplina. La propuesta pretende trasladar la emoción de las colecciones tradicionales a las figuras del balompié femenino, abriendo nuevas oportunidades para quienes disfrutan reunir estampas y conocer a sus jugadoras favoritas.

La presencia del deporte dentro del catálogo refuerza una de las características más reconocidas de Panini: convertir la pasión de los aficionados en una experiencia de colección, en la que encontrar una estampa especial, completar un equipo o intercambiar tarjetas con otros seguidores forma parte del entretenimiento.

Minecraft, Zelda y Saint Seiya también tendrán coleccionables

Los videojuegos y las franquicias de entretenimiento tendrán una participación importante dentro de las novedades para 2027. Minecraft y Clash Royale figuran entre los títulos que llegarán al universo de los coleccionables, ofreciendo a sus comunidades nuevas formas de acercarse a los personajes, escenarios y elementos que forman parte de sus experiencias digitales.

A estas propuestas se suma Zelda, que contará con una colección de época y recopilación, de acuerdo con la información presentada por la editorial. La franquicia se mantiene como una de las más reconocidas de los videojuegos, por lo que su incorporación representa una alternativa para los seguidores que buscan productos relacionados con sus aventuras favoritas.

También destacan Saint Seiya y Bravo Stars, títulos que amplían el catálogo hacia diferentes generaciones de aficionados. En particular, Saint Seiya mantiene una conexión importante con el público que creció siguiendo las aventuras de los Caballeros del Zodiaco, por lo que su presencia dentro de las novedades puede despertar el interés de coleccionistas que buscan reencontrarse con personajes clásicos.

Shrek, Bluey y La era de hielo: las colecciones para toda la familia

Panini también prepara lanzamientos dirigidos a los más pequeños y a las familias que disfrutan de los personajes animados. Entre las novedades aparece Bluey, que tendrá una nueva versión en tarjetas coleccionables, además de productos relacionados con los Ositos Cariñositos, una franquicia que continúa conectando con diferentes generaciones.

En el terreno cinematográfico, La era de hielo tendrá presencia mediante un álbum relacionado con su nueva película y una propuesta recopilatoria. De esta manera, la editorial busca aprovechar el interés que generan las historias animadas para trasladar sus personajes y aventuras al formato de estampas y colecciones.

Otro de los nombres destacados será Shrek, que también contará con productos vinculados a su nueva película y una colección recopilatoria. La franquicia del famoso ogro verde sigue siendo una de las más reconocidas del cine animado y su regreso al catálogo de Panini representa una oportunidad para atraer tanto a nuevos seguidores como a quienes crecieron viendo sus películas.