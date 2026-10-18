El entrenador mexicano respondió a los reclamos de los seguidores en Mestalla y defendió su decisión de no recurrir a los jóvenes Aimar Blázquez y Mayol durante el encuentro

Javier Aguirre tuvo un estreno complicado en Mestalla al frente del Valencia, en un partido que terminó sin goles ante el Athletic Bilbao, dejando un sabor amargo tanto para el equipo como para sus aficionados. Pese a que los locales generaron oportunidades para conseguir la victoria, no lograron concretarlas y permanecen en la penúltima posición de LaLiga, pendientes de otros resultados de la jornada. La inconformidad de la grada se hizo presente durante el encuentro y terminó provocando un intercambio entre el estratega mexicano y algunos seguidores.

La tensión aumentó durante el cierre del partido, cuando el Valencia intentaba encontrar el gol a través de centros al área. Tras la salida de Hugo Duro, Arnaut Danjuma pasó a ocupar la posición de delantero centro, aunque el equipo no contaba con otra referencia ofensiva en el banquillo. Esta situación llevó a un aficionado a exigirle al entrenador que realizara cambios, lo que desencadenó una respuesta directa del mexicano.

Aguirre responde a los reclamos de la afición

Al minuto 86, un seguidor del Valencia le pidió a Aguirre que enviara más delanteros al terreno de juego. El técnico volteó hacia la tribuna y contestó con un contundente “¡No hay!”, acompañado de movimientos con los brazos para expresar que no disponía de más alternativas en esa posición.

El intercambio continuó cuando otro aficionado sugirió el ingreso de Aimar Blázquez. Sin embargo, Aguirre mostró su desacuerdo con un gesto mientras se alejaba de la grada. La escena llamó la atención de los presentes y evidenció el malestar de una afición que espera mejores resultados para que el conjunto valencianista abandone los últimos lugares de la clasificación.

Valencia empata sin goles ante Athletic Club en Mestalla | x:@Valencia

¿Por qué Javier Aguirre no recurrió a los jóvenes?

Aimar Blázquez y Mayol no participaron en el calentamiento durante el encuentro, por lo que tampoco fueron considerados para ingresar en los minutos finales. Después del partido, el entrenador mexicano defendió su postura y explicó que, en situaciones complicadas, prefiere apoyarse en futbolistas con mayor experiencia.

“En los seis equipos en los que he estado, en esta misma situación, los novatos te ayudan, pero esperas a los grandes. Danjuma, Raba y Rioja han marcado goles en muchos años. Los chavales cuentan. Otorbi está dando lo máximo y varios entrenan conmigo. Cuando el equipo está bien es mejor que aparezcan. Cuando el equipo está mal, no puedes tirar a los jóvenes a los leones. Son decisiones de entrenador”, señaló el estratega.