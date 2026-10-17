Se le niega la victoria al ‘Vasco’: Valencia empata sin goles ante Athletic Club en Mestalla

El técnico mexicano disputó su segundo partido al frente de los Ches, pero no pudo conseguir su primera victoria

El Valencia de Javier Aguirre continúa sin encontrar el camino de la victoria. En su segundo partido bajo el mando del entrenador mexicano, el conjunto Che empató 0-0 frente al Athletic Bilbao en el Estadio de Mestalla, resultado que prolonga su complicado inicio en la temporada 2026-2027 de LaLiga. Aunque el equipo tuvo momentos para ponerse en ventaja, la falta de contundencia volvió a impedir que sumara tres puntos.

Con este resultado, el Valencia alcanzó apenas seis unidades después de nueve jornadas y se mantiene en la decimonovena posición de la clasificación, dentro de los puestos de descenso. El empate representa otro desafío para el Vasco, quien llegó al club con la misión de cambiar la dinámica de un equipo que necesita resultados para salir de la parte baja de la tabla.

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Valencia y Athletic Club no encuentran el gol en Mestalla

El encuentro comenzó con un Valencia que intentó aprovechar su condición de local para tomar la iniciativa. Sin embargo, el Athletic Club fue ganando terreno y encontró espacios para acercarse al área rival, aunque sus llegadas carecieron de precisión en los últimos metros. Durante la primera mitad, los visitantes consiguieron controlar distintos pasajes del juego sin traducir su dominio en goles.

Para el complemento, el partido ofreció una de sus oportunidades más claras. Al minuto 50, Javi Guerra filtró un balón para Arnaut Danjuma, quien buscó el poste más lejano con un disparo raso desde la izquierda, pero el remate pasó rozando el arco defendido por Unai Simón. El Valencia estuvo cerca de abrir el marcador, aunque la jugada terminó sin recompensa.

El Athletic también tuvo aproximaciones para romper el empate, pero César Tárrega fue importante en la defensa valencianista al despejar balones peligrosos, incluido un remate que estuvo cerca de convertirse en gol. Del otro lado, David Otorbi aportó velocidad e intensidad después de ingresar al campo y generó una oportunidad con un disparo cruzado que se marchó por poco.

Valencia vs. Athletic Bilbao | x:@Valencia

El ‘Vasco’ Aguirre sigue buscando su primera victoria

El cierre del encuentro mostró a un Valencia con mayor intensidad y dispuesto a buscar el gol ante su afición. No obstante, el equipo no consiguió concretar sus llegadas y terminó repartiendo puntos con un Athletic que también tuvo dificultades para encontrar el último pase. Unai Simón respondió cuando fue exigido y contribuyó a que el marcador permaneciera sin movimientos.

El conjunto vasco también sufrió contratiempos físicos durante la segunda mitad. Gorka Guruzeta tuvo que abandonar el terreno de juego tras una mala caída, mientras que Robert Navarro presentó molestias y continuó en el campo, debido a que su equipo ya había agotado las ventanas de cambios.

El segundo partido de Javier Aguirre al frente del Valencia terminó con otro empate, después del 2-2 frente al Racing de Santander en la jornada anterior. El entrenador mexicano todavía no consigue su primer triunfo con los Ches y tendrá que trabajar para mejorar la producción ofensiva de un equipo que ha dejado escapar puntos importantes en el arranque de la campaña.