La picante respuesta de Javier Aguirre sobre la visita del agente de Erik Lira a Valencia

El 'Vasco' tiró de ironía para desmarcarse de los rumores por la llegada del mexicano al conjunto ‘Che’

La presencia del representante de Erik Lira en la Ciudad Deportiva de Paterna, instalaciones del Valencia, desató de inmediato las especulaciones sobre un posible salto del mediocampista de Cruz Azul a LaLiga. Cuestionado directamente sobre esta reunión de alto nivel, el timonel respondió fiel a su estilo directo y sarcástico.

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El 'Vaco' gambetea los cotilleos

Durante la rueda de prensa previa al siguiente compromiso naranjero contra el Athletic Bilbao, la prensa local no dejó pasar la oportunidad de encarar al técnico azteca. La visita del apoderado de Lira a las oficinas de la dirección deportiva encendió la mecha de una posible incorporación, e incluso surgieron cuestionamientos sobre otros seleccionados mexicanos.Sin perder la sonrisa y tirado de picardía para eludir mayores controversias, Aguirre le restó peso a la cumbre:

Casualidades de la vida, hijo… fue una casualidad

Javier Aguirre en su presentación con el Valencia | @valenciacf

¿Tiene Erik Lira abiertas las puertas de Europa?

El interés periodístico no surge del aire. En apariciones anteriores, el exentrenador de la Selección Nacional no dudó en deshacerse en elogios hacia el contención, calificándolo como un futbolista brillante y capacitado para competir al máximo nivel en el balompié del Viejo Continente.

Erik es amigo, un jugador sensacional como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí que podrían jugar en Europa tranquilamente, pero en este momento no puedo contestar concretamente

Erik Lira y Javier Aguirre en un entrenamiento de la Selección Mexicana | IMAGO 7