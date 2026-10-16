Manchester United y la era de fracasos: ¿qué ha fallado después de Sir Alex Ferguson?

Los Red Devils transitan por una etapa complicada sin trofeos y malos resultados

La grandeza del Manchester United es innegable, que prevalece gracias a la cantidad de aficionados por todo el mundo, a su inmensa historia y también los múltiples trofeos en sus vitrinas. Sin embargo, también es una realidad que después de la gestión del entrenador escocés, Sir Alex Ferguson nada ha sido igual en los Red Devils.

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¿Qué ganó Sir Alex Ferguson en Manchester United?

Para dimensionar la importancia del técnico escocés, tan solo hay que mirar el tiempo que estuvo en la institución: 27 años, desde finales de 1986 hasta mayo de 2013, un lapso que fue sumamente exitoso para el Manchester United.

En esos años, el club se convirtió en un monstruo de Europa, al ganar 13 Premier Leagues y dos Champions Leagues, además de múltiples títulos domésticos para terminar su cuenta en 38 trofeos entregados a los Red Devils.

¿Qué fue del Manchester United después de Ferguson?

A pesar de que ‘Fergie’ dejó una buena base, los sucesores no lograron estar a su nivel. David Moyes, también escocés, llegó al club para la temporada 2013/14, en la que solo ganó la Community Shield.

Sir Alex Ferguson fue el entrenador de Scholes | X

Después de 51 partidos, Moyes fue destituido para que Ryan Giggs finalizara esa temporada. Louis van Gaal fue quien tomó el proyecto desde la campaña 2014/15, y el espíritu del United cambió drásticamente, con fichajes de alto costo y un cambio generacional que golpeó fuertemente al club.

El técnico neerlandés solo pudo estar dos temporadas, y el club decidió confiar en un hombre de experiencia, José Mourinho, quien sabía que la situación en la que se encontraba el equipo era por decisiones del pasado que nuevamente conectan con Ferguson.

Y es que, más allá de los trofeos que entregó Ferguson, su figura radicaba también en la cultura deportiva que impregnó en la institución, como una cantera directamente relacionada al primer equipo, inversiones lógicas y que tomaban en cuenta al sistema, además de la anticipación de los cambios generacionales, pues el escocés era experto en eso al pasar casi tres décadas en el mismo club.

Mourinho logró levantar el último trofeo importante en la historia del Manchester United, la UEFA Europa League en la temporada 2016/17. El portugués tampoco convenció y fue cesado para ahora darle el puesto a Ole Gunnar Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer dando indicaciones durante un partido | AP

El bucle en Manchester United

A partir del técnico noruego, los Red Devils han pasado por un ciclo sin fin en el que contratan a un entrenador con promesas y expectativas altas, pero que todo termina en el mismo punto: resultados negativos y temporadas sin trofeos.

Erik ten Hag, Ruben Amorim y ahora Michael Carrick son los tres últimos entrenadores que ilusionaron a los aficionados del Manchester United, pero que terminaron en una fuerte decepción, a excepción del último mencionado, pues aún tiene tiempo de recomponer el camino.

La responsabilidad de la directiva del Manchester United

Los fracasos del Manchester United no solo se limitan a la plantilla o entrenadores, sino que todo apunta a los directivos, Jim Ratcliffe y la familia Glazer (Avram, Joel, Bryan, Kevin, Edward y Darcie). Una estructura que no ha funcionado y que ha sido criticada por personal que ha pasado por el club, como Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo y recientemente, Lisandro Martínez.

Michael Carrick, entrenador de Manchester United | AP