Los Red Devils atraviesan una mala racha en este inicio de temporada, que contrasta con el final de la campaña anterior

Con solo dos derrotas en 12 partidos al final de la Temporada 2025-26, parecía que Michael Carrick era el indicado para devolverle a Manchester United su grandeza y su protagonismo en el futbol internacional. Sin embargo, los Red Devils tienen apenas dos triunfos en el arranque del certamen, lo que ha causado molestia en algunos jugadores como Lisandro Martínez, quien podría ser sancionado por sus palabras contra el estratega y la directiva.

Luego de la derrota 2-0 en su visita a Atlético de Madrid en la Jornada 2 de la Champions League, el defensa argentino no dudó en manifestar si inconformidad con la actualidad del club. "Sí. Esperaba más de nuestro director técnico", aunque posteriormente matizó sus palabras y apuntó contra la directiva por la falta de planeación en el equipo.

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"Esperaba más inversiones en el mercado. Como jugadores tenemos que hacer más, pero es importante hacer un equipo fuerte para estar listo para este tipo de noches. Se cambia constantemente de entrenador, pero ¿qué ocurre en otros ámbitos? Es fácil señalar al técnico o a los jugadores, pero también tenemos que fijarnos en otros", añadió Licha, lo que podría traerle una sanción.

¿Qué sanción recibirá Lisandro Martínez?

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el argentino no es el único que se siente así con respecto a la situación del United, pero fue el defensa quien lo manifestó. La misma fuente señaló que el jugador puede recibir una sanción, aunque no especificó de qué tipo, pero destacó que el contrato de Lisandro termina en junio de 2027, con posibilidad de extender hasta 2028.

Jugadores de Manchester United en el partido contra Atlético de Madrid en Champions League | AP

Por otra parte, The Athletic reportó que la sanción sería una abultada multa económica, aunque no se descarta que la directiva también imponga la decisión al cuerpo técnico de relegar a Carrick a la suplencia. No obstante, esta decisión implicaría fracturar todavía más la relación entre dirigencia y jugadores.

¿Cuándo juega de nuevo Manchester United?

El siguiente juego de los Red Devils es en la Jornada 6 de la Premier League, como visitantes contra Leeds United. El partido está programado para el domingo 18 de octubre a las 7:00 horas (tiempo del centro de México) y será en ese momento que se conozca si Martínez quedará relegado a la banca.