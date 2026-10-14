La fuerte multa que recibió Álvaro Arbeloa por sus comentarios contra el arbitraje tras el empate ante Manchester United

El estratega cuestionó la integridad de los silbantes y por ello recibió una sanción económica en la Premier League

El técnico del Fulham, Álvaro Arbeloa, fue multado el miércoles con 25 mil libras (33 mil 200 dólares) y recibió una advertencia por sus comentarios tras un partido de la Premier League contra Manchester United, en los que puso en duda la integridad del árbitro.

Arbeloa aceptó el cargo de que “actuó de manera inapropiada” con sus declaraciones realizadas después del empate 1-1 entre los equipos en Craven Cottage, el feudo de Fulham, el 20 de septiembre.

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“Creo que todas las faltas fueron para ellos”, manifestó entonces el español en referencia al United, que había perdido ante el Manchester City el fin de semana anterior por un polémico gol.

“Cada decisión fue para ellos”, añadió Arbeloa. "Y yo sabía, lo sabía después del partido contra el Man City, que aquí no dejan que el Manchester United pierda”.

Álvaro Arbeloa, director técnico de Fulham, en la Premier League | AP

Según los fundamentos por escrito publicados el miércoles, la comisión independiente que investigó el incidente “consideró que esas palabras sugerían no solo que hubo parcialidad por parte de los oficiales del partido a lo largo del encuentro en repetidas ocasiones, sino también que incluso pudo haber existido un elemento de premeditación por parte de ellos y/o de otros para intentar compensar un error en un partido distinto”.

El comunicado también establece que la sanción quedó solo en multa al tratarse de la primera falta por parte del español. "Tampoco consideramos que, al tratarse de una primera infracción, hubiera motivos para imponer una sanción deportiva", establece el comunicado.

Fulham celebra tras autogol de Licha Martínez | AP

¿Arbeloa en la cuerda floja con Fulham?

Arbeloa está en su primera temporada con Fulham tras dejar el Real Madrid. Los Cottagers se encuentra en el fondo de la tabla con dos puntos después de seis fechas y de acuerdo con Mundo Deportivo ya empiezan a circular a nombres de posibles reemplazos en la prensa inglesa, con Thomas Frank como el más sonado.

El siguiente partido de Fulham será en casa contra Hull City, en la Jornada 7 de la Premier League. El partido está programado a las 8:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 17 de octubre.