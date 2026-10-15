¿Edson Álvarez está más cerca de Valencia que Erik Lira? Esto es lo que se sabe

StayPro estuvo en España y todo apuntaba al mediocampista de Cruz Azul, aunque la historia puede ser diferente

La novela de Erik Lira y el Viejo Continente fue uno de los temas más sonados tras la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el mediocampista del Cruz Azul no logró dar el paso, aunque todo puede pasar. En los últimos días se observó a Tarek Sebiat, representante en Europa de StayPro -agencia de Lira y Edson Álvarez-, en el entorno del Valencia.

Aunque todo parecía indicar que el motivo de la estancia de Sebiat en Mestalla era para acomodar a Lira, la historia es muy diferente. De acuerdo con información revelada por Alberto Bernard y Nacho Sanchis en Infiltrados (de lunes a viernes a las 13:00 horas en todas las plataformas de RÉCORD), el precio de Erik es bastante elevado, aunque quién podría ser el elegido es Edson Álvarez.

Erik Lira, jugador de la Selección Mexicana, previo a un partido | MEXSPORT

¿Por qué Edson está más cerca del Valencia que Lira?

El valor de Erik Lira es de 14 millones de dólares, mientras que la salud financiera del equipo de los Murciélagos es compleja. Ante dicha situación y la falta de fichajes bomba en Mestalla, la posibilidad de Edson es latente.

Pese a que Machín volvió a tener minutos con el West Ham, la realidad es que el exfutbolista del América está buscando un acomodo para la segunda mitad de la Temporada 2026/27. Una de las razones para pensar en Edson en España es porque el conjunto de Valencia busca un defensa central.

Edson Álvarez en lamento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Legión mexicana en Mestalla?

Otro de los jugadores que ha estado en la órbita del Valencia tras la llegada de Javier Aguirre al banquillo es Héctor Herrera, quien ya tuvo una participación destacada con el Atlético de Madrid; además de que es parte de la misma agencia.

Por otro lado, Kevin Álvarez también es parte de StayPro, sin embargo, el lateral del América luce lejano a comparación de otros compatriotas. De igual forma, no hay nada oficial por parte del club ibérico.

Visita de rutina de Sebiat

De acuerdo con Carlos Ponce de León, director editorial de RÉCORD, Sebiat también no se reunió solamente con la directiva del Valencia. En días recientes estuvo con Villarreal y Osasuna.