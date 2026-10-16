El técnico mexicano quería mover de lugar las bancas, pero la historia del club no lo permitió

Una de las incorporaciones del futbol internacional más importates para México fue la de Javier Aguirre al banquillo del Valencia, equipo de LaLiga. Desde su llegada el Vasco ha puesto orden y ha implementado que estilo, a tal punto que las famosas ‘cabalas’ han hecho su aparición, donde incuso una tenia que ver con la ubicación de los banquillos en el Estadio de Mestalla, casa de los murciélagos, desafortunadamente la historia no dejo al técnico seguir su costumbre.

Podría interesarte Futbol Jude Bellingham renueva con el Real Madrid hasta 2031: Acuerdo total para blindar al astro inglés

¿Por qué Aguirre no podrá mover el banquillo?

Luego de que se filtró que Aguirre tenia el deseo de cambiar de lugar la zona del equipo local a la derecha del túnel de vestuarios, finalmente el propio club y la tradición del equipo le dijeron que ‘no’. Durante una rueda de prensa, el propio entrenador se encargó de confirmar que fue verdad su intención de mover al equipo, pero por la historia del club no será posible.

“Lo del banquillo si fue idea mía, pero como no era tan importante, y la verdad que el argumento más solido era la tradición de los 103 años de Mestella en el mismo lugar y no seré yo quien rompa con esa tradición y respeto al estadio, equipo y a la afición”, declaró Aguirre.

Conferencia de prensa de Aguirre previo a debut con el Valencia | valenciacf.com

Pese a que su deseo de mover el banquillos se vio frustrado, el mismo entrenador añadió que ese percance no es algo que ‘le quite el sueño’, pues al final esa clase de situaciones no van a cambiar o definir el rumbo del proyecto que tiene con el histórico equipo de la liga de España, además de aclarar que él no es supersticioso con ese tipo de cosas.

No era algo que a mi me quitaba el sueño, fue algo que fue mio pero tampoco pasaba nada, ni soy supersticioso, ni cabezón, yo soy un tipo de lo más normal”, concluyó el técnico.

Valencia celebrado en Mestalla | X: @valenciacf

Javier Aguirre, el ‘salvavidas’ de Valencia

Luego de un inicio sumamente complicado, el equipo de Mestalla tuvo que recurrir a un plan de emergencia para ‘levantar’ en LaLiga. Con un interinato fallido, la directiva optó por llamar al ex entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre. El también ex mundialista llegó previo a la Jornada 8 del campeonato español, con el equipo de los murcielagos en la zona de descenso.

El Vasco apenas suma un partido con el equipo, mismo en el que consiguió un empate ante el Racing de Santander 2-2. Para la Jornada 9, Aguirre vivirá su primer partido como local en el Estadio de Mestalla, duelo que si bien no pudo tener el cambio de bancos, si genera una alta expectativa para ver de lo que es capaz el entrenador mexicano, teniendo como oponente al Athletic Club de Bilbao.