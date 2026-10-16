Representante de Erik Lira y Edson Álvarez se reúne con directivas de Villarreal y Osasuna, pero esta es la increíble razón

Tarek Sebiat no estuvo solamente con el Valencia de Javier Aguirre

La presencia de Tarek Sebiat -representante de la agencia StayPro en Europa-, en Valencia, generó una ola de especulaciones sobre un posible cambio de aires de Erik Lira o Edson Álvarez. Sin embargo, todo se trató realmente de una "visita de rutina" a diversos clubes.

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De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, el representante estuvo también en las oficinas de Villarreal y Osasuna, pero no para acomodar a alguno de los futbolistas mexicanos.

Edson Álvarez en lamento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La revisión de rutina

Parte del trabajo de Tarek Sebiat es visitar distintos mercados para poder ver el futuro de algunos de sus futbolistas. Los próximos movimientos comenzarán en noviembre y diciembre, por lo que en octubre es una gran fecha para evaluar posibilidades.

El presente de ambos futbolistas mexicanos es un tanto incierto, pues Erik Lira tuvo una gran oportunidad para dejar Cruz Azul y llegar al Mónaco, pero su fichaje se cayó de último momento. Mientras que Edson Álvarez regresó al West Ham tras su cesión y no ha tenido la actividad deseada.

Erik Lira y Javier Aguirre en un entrenamiento de la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cuál de los dos jugadores conviene más?

El valor de Erik Lira en el mercado es de 14 millones de dólares, por lo que una salida a cualquier equipo luce compleja. Por su parte, los Hammers han buscado encontrarle acomodo al Machín tras la nula actividad.

Otro factor para evaluar es la edad, pues aunque Lira es un jugador más joven que Álvarez, no está probado en el Viejo Continente. El próximo mercado de fichajes será vital para ambos jugadores.