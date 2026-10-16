El estratega mexicano hará su presentación como local al frente del conjunto che buscando rescatar a los murciélagos de la zona de descenso

El director técnico mexicano Javier 'Vasco' Aguirre vivirá su esperado estreno en el Estadio de Mestalla al frente del Valencia, cuando reciban la visita del Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre a las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México). El compromiso, correspondiente a la novena jornada de LaLiga, contará con transmisión en territorio nacional a través de las pantallas de ESPN y Disney+.

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Javier Aguirre busca su primer triunfo che ante un Athletic necesitado

El panorama del Valencia es crítico en este arranque de temporada. Tras ocho jornadas disputadas, el cuadro de los murciélagos se mantiene hundido en los puestos de descenso, motivo por el cual la directiva apostó por la experiencia de Javier Aguirre para brindar un soplo de aire fresco a la plantilla.

Javier Aguirre en un entrenamiento con Valencia | X @valenciafc

El 'Vasco' debutó la semana anterior en la cancha de El Sardinero ante el Racing de Santander, sellando un empate 2-2 que dejó sensaciones de reacción en el grupo.

En la otra cara de la moneda se presenta el Athletic Club. Los dirigidos por Edin Terzic llegan a Mestalla ubicados en la mitad de la tabla general con dos partidos pendientes, luego de que su encuentro de la fecha pasada ante el Rayo Vallecano fuera suspendido durante la primera mitad. Con la mente puesta en escalar posiciones, los 'Leones' buscarán arruinar la fiesta del estratega mexicano en su presentación ante la afición che.

Equipo del Valencia | x:@Valenciacf

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