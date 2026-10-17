El debut del 'Vasco' como local en Mestalla, le trajo su segundo empate de la estadía en el equipo de los 'Murciélagos'

Javier Aguirre dirigió su segundo partido como entrenador de Valencia, el primero de ellos como local, donde también resalta que no pudo anotar gol y el resultado fue un empate a cero, situación ante la que el 'Vasco' se dice tranquilo, aunque considera que se merecían más.

El extécnico del Tri, considera que el partido se puede describir de una manera sencilla: "No entró la pelota", pero también agrega que desde su punto de vista, tanto ellos como sus rivales dominaron un tiempo cada quien en el cierre de la jornada sabatina.

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La falta de contundencia

Para Javier Aguirre, la descripción más sensata del partido que han empatado sin anotaciones ante el Athletic de Bilbao se describe de manera sencilla al decir que "no entró la pelota"; sin embargo, también asegura que los dos clubes tuvieron la opción de ganar:

Veníamos de tres derrotas seguidas en casa. Había que remontar. Había que hacer algo distinto. Intentamos ganar el partido. Ellos tuvieron una primera parte. Nos sometieron. La segunda fuimos mejores. No entró la pelota y estoy tranquilo

El 'Vasco' tiene poco tiempo siendo el entrenador de los 'Murciélagos', por lo que pide que se crea en el trabajo que se está realizando, pues no será sencillo sacar a los suyos del bache en el que se encontraban cuando él llegó:

Llevábamos un montón de goles en contra y hoy, por fin, dejamos la puerta a cero. Veníamos de tres derrotas muy dolorosas y teníamos que evitar la pérdida de puntos en casa. Tenemos que conseguir que sea un fortín. No entró, pero estoy contento con el trabajo de los jugadores y de la afición

Javier Aguirre dirige el partido de Valencia ante Athletic de Bilbao | valenciacf.com

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Pese a no haber ganado en su debut en casa, sumar su segundo punto y estar en compañía de sus aficionados, le ha dado un envión anímico importante al 'Vasco', quien está completamente agradecido con quienes se han dado cita en Mestalla para este duelo ante los rojiblancos.