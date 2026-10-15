Ha pasado más de un año desde la última vez que un futbolista azteca marcó en el máximo torneo europeo

El futbol mexicano tiene en Santiago Giménez a su último representante que ha conseguido marcar un gol en la UEFA Champions League. El delantero, quien actualmente milita en el Porto, mantiene ese registro desde el 18 de febrero de 2025, cuando se hizo presente en el marcador durante el enfrentamiento entre el AC Milan y el Feyenoord, correspondiente a la vuelta de los playoffs de la competición europea.

En aquella ocasión, el atacante mexicano defendía los colores del conjunto italiano y se enfrentaba a su antiguo equipo, con el que había conseguido destacar en el futbol neerlandés. Giménez necesitó apenas unos minutos para hacerse presente en el marcador, al aprovechar una oportunidad dentro del área y adelantar al Milan en un encuentro que terminó siendo complicado para los rossoneri.

El gol tuvo un significado especial para el mexicano, pues se produjo en una eliminatoria de máxima exigencia y frente al club con el que había alcanzado notoriedad internacional. Sin embargo, el Milan terminó eliminado después de perder la serie ante el Feyenoord, que consiguió avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

Santiago Giménez enfrentando al Feyenoord como jugador del Milán | MEXSPORT

Desde entonces, ningún otro futbolista mexicano ha logrado superar ese registro en la máxima competición europea de clubes. Aunque México ha tenido representantes en distintos equipos del continente, la anotación de Giménez continúa siendo la referencia más reciente para los jugadores nacionales en la Champions League.

La situación también refleja la dificultad que han tenido los futbolistas mexicanos para mantener presencia goleadora en el máximo escenario europeo. Giménez llegó a acumular seis tantos durante la campaña 2024-2025, cifra que lo colocó entre los mexicanos más destacados en una sola edición del torneo.

Trofeo de Champions League y logo | AP

Una marca que espera por otro mexicano