El canterano de Chivas tuvo la oportunidad de marcar este fin de semana, pero el arquero fue mejor bajo los tres palos

Mateo Chávez no suelta la titularidad con AZ Alkmaar y este domingo sumó su noveno juego consecutivo en el que salió de inicio en la Eredivisie. Sin embargo, no celebró en grande, pues estuvo cerca de marcar en pelota parada, su remate fue hacia el arquero, quien además reaccionó bien para evitar la ventaja de los de Leeroy Echteld en su visita a Cambuur.

Corría el minuto 31, con el marcador ya empatado a un gol, cuando Mateo se desmarcó bien dentro del área en un tiro de esquina y quedó solo por el centro, en el límite del área chica. A pesar de ello, el canterano de Chivas no pudo darle una buena dirección a su remate y terminó contactando con la parte alta de la cabeza, no de lleno con la frente.

Esto permitió la reacción del arquero Thijs Jansen, quien con la mano izquierda detuvo el esférico casi en la línea y le negó el gol a Mateo. Aunque el balón quedó botando dentro del área chica, la zaga reaccionó a tiempo para despejar y alejar por completo el peligro del área del conjunto local.

Así fue el empate entre Cambuur y AZ Alkmaar

Nicolás Binder anotó al minuto 7 para darle la ventaja a los locales en el Kooi Stadion. Al 24' llegó el empate por medio de Ro-Zangelo Daal, por lo que la acción de Mateo Chávez siete minutos más tarde dejó a AZ Alkmaar con las ganas de firmar la remontada antes del descanso.

En cambio, fue Cambuur el que volvió a hacerse presente en el marcador, ahora por medio de Ilyes Hamache al 39'. Para su mala fortuna, la expulsión de Devid Eugene Bouah al 54' los condicionó en la segunda mitad y un penal anotado por Mexx Meerdink al 83' sentenció el empate.

Mexx Meerdink en el penal que le dio el empate a AZ Alkmaar ante Cambuur | AFP

¿Cuándo juega de nuevo Mateo Chávez con AZ Alkmaar?

Después de este partido, el defensa mexicano -que fue reemplazado al minuto 63- y AZ visitarán a Ararat-Armenia en la Jornada 3 de la Europa League. El partido está programado para el jueves 22 a las 10:45 horas (tiempo del centro de México). Los neerlandeses llegan un triunfo y una derrota que los mantiene en el puesto 20 de la clasificación en la Fase de Liga.

Mientras que en la Eredivisie el equipo de Mateo es sublíder con 20 puntos, tres menos que Feyenoord. En el torneo nacional, el siguiente encuentro de AZ será contra Twente en la Jornada 10, programado para el domingo 25 de octubre a las 13:00 horas.