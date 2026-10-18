El mexicano suma 47 minutos jugados en los últimos 4 partidos con el Olympiacos

Armando ‘Hormiga’ González volvió a tener poco tiempo de juego con el Olympiacos. En la victoria por 2-0 frente al Panetolikos, el atacante mexicano volvió a tener una participación limitada, pues ingresó al terreno de juego hasta el minuto 80, cuando su equipo ya tenía una ventaja de dos anotaciones.

El conjunto griego resolvió el encuentro con goles de Joel Roca, al minuto 17, y Chiquinho, al 73. Con el resultado a su favor, el Olympiacos aseguró el triunfo como visitante, mientras que González contó con aproximadamente 10 minutos para intentar aportar en el ataque, aunque no consiguió marcar.

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¿Hormiga González está perdiendo protagonismo en Olympiacos?

La escasa participación del mexicano vuelve a poner sobre la mesa las dudas acerca de su lugar en el equipo griego. Ante el Panetolikos, el delantero tuvo que esperar hasta la recta final para recibir una oportunidad, un escenario que limita sus posibilidades de adaptarse al ritmo de competencia y demostrar sus condiciones dentro del terreno de juego.

El delantero mexicano suma 9 partidos jugados con cuatro goles y dos asistencias en el inicio de su aventura Europea, pero la decaída en minutos llama la atención más porque venía respondiendo en el terreno de juego.

'Hormiga' González festeja su gol con Olympiacos | AP

Aunque el Olympiacos consiguió los tres puntos sin mayores complicaciones, la situación de la ‘Hormiga’ es un aspecto a seguir en los próximos compromisos. El atacante deberá aprovechar las oportunidades que reciba para buscar más minutos.

Su siguiente compromiso será en la Europa League ante el Sparta Praga, por lo que se espera que el Tapatío vuelva a aparecer en el cuatro titular.