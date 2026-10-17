Dónde ver Panetolikos vs Olympiacos: Horario, canales para el partido de la 'Hormiga' González en la Liga de Grecia

El delantero mexicano busca afinar la puntería en su visita a Grecia

La actividad de los futbolistas mexicanos en Europa continúa este fin de semana con un duelo en la Superliga de Grecia, Panetolikos recibirá al Olympiacos de Armando 'Hormiga' González. El encuentro se disputara el domingo 18 de octubre a las 8:00 hrs. (Tiempo centro de México), con transmisión exclusiva por los canales de Claro Sports.

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El atacante tricolor llega a este compromiso tras tener minutos de actividad el pasado jueves en el trascendental duelo de UEFA Europa League, donde el conjunto helénico se impuso por la mínima (0-1) en su visita al Olympique de Marsella en territorio francés, un resultado que les permite mantener el paso perfecto en el certamen internacional aunque sin la contundencia deseada para el canterano.

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Tras disputar las primeras seis fechas del campeonato, el Olympiacos se posiciona en el tercer lugar de la tabla general con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y solo un descalabro, consolidándose como firme contendiente al título.

Olympiacos gana 2-1 Semana 2 de la Europa League l AP

Por su parte, el Panetolikos se encuentra instalado en la octava posición con 9 puntos, resultado de un arranque irregular marcado por tres triunfos y tres derrotas.

El cuadro local intentará aprovechar su condición de local para frenar la inercia ofensiva de los visitantes y sacudirse el dominio que los gigantes de El Pireo suelen imponer en el campeonato doméstico.

Jugadores de Olympiacos felicitan a 'Hormiga' González | AP

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Panetolikos vs Olympiacos?