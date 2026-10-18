El delantero brilla en el futbol croata, por delante de figuras como Santiago Giménez y 'Hormiga' González

Brilla en Europa, pero no lo voltean a ver en la Selección Mexicana. Armando León se ha convertido en un jugador mexicano que se roba los reflectores, con siete participaciones de gol hasta ahora, el más reciente para rescatar el empate ante HNK Gorica.

Aunque el club y en algunas plataformas, como Google, el tanto se atribuyó al mexicano, la Primera Liga de Croacia, también conocida como Prva HNL, lo calificó como un autogol de Stefan Perić. Sin embargo, fue gracias a León que llegó dicho tanto.

¿Cómo fue el gol en el que participó Armando León?

Jakob Pranjic sorprendió al minuto 24 y puso la ventaja para HNK Gorica en su visita en la Opus Arena. Sin embargo, en la segunda mitad los locales aprovecharon la pelota parada para firmar el tanto del empate.

En un tiro de esquina, Armando León se anticipó bien para ganarle el espacio a Stefan Perić, quien ingresó de cambio en lugar del anotador Pranjic. Sin embargo, el defensivo entró fuera de ritmo ya que el mexicano le anticipó con facilidad a primer poste y en el límite del área chica golpeó el esférico de zurda para mandarlo al fondo de la red.

Si bien el desvío del defensa es apenas perceptible, la liga croata atribuyó el gol a Perić, por lo que oficialmente Armando tiene cinco anotaciones y dos asistencias, la segunda su participación en el juego de este fin de semana. Mientras que la primera fue ante Dinamo Zagreb, cuando también firmó un doblete en la victoria 4-2.

Además de ese partido, también hizo doblete en el triunfo 1-6 a NK Rudes en la Jornada 2. A ese par de actuaciones se suma la que tuvo en la derrota 4-1 contra HNK Rijeka. Con ello, el mexicano está empatado en la tabla de goleadores en el cuarto lugar junto con Nail Omerović, a cinco goles de los diez que presume Dion Drena Beljo.

Armando León en celebración con NK Osijek | INSTAGRAM: @armando.leonr

¿Quién es Armando León, el mexicano que brilla en Europa?

Originario de Ensenada, Baja California, el jugador de 26 años comenzó su formación en las fuerzas básicas de Pachuca, pero nunca llegó a debutar. Tras un breve paso por Mineros de Zacatecas, llegó a las fuerzas básicas de León, con el cual debutó en Primera División en el Clausura 2020.

Luego de no consolidarse con la Fiera, estuvo cedido con Alebrijes de Oaxaca en la Liga de Expansión entre el Apertura 2022 y el Clausura 2023. Regresó a los Esmeraldas en 2023, pero siguió sin afianzarse y probó suerte en mayo de 2024 con el Rangers SC en la Segunda División de Andorra.

Armando León en celebración con NK Osijek | INSTAGRAM: @armando.leonr