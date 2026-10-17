Seis futbolistas nacionales fueron convocados para la actividad de Champions League, Europa League y Conference League

El presente de los futbolistas mexicanos en Europa atraviesa un momento preocupante en cuanto a minutos de juego, debido a que durante la actividad de media semana en las competencias continentales del viejo continente, seis representantes nacionales sumaron apenas 65 minutos de los 540 posibles, una cifra que refleja la poca participación que han tenido algunos de ellos con sus respectivos clubes.

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Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez, Mateo Chávez, Armando González y Rodrigo Huescas fueron convocados para disputar encuentros de Champions League, Europa League y Conference League; sin embargo, entre todos apenas acumularon el equivalente a poco más de un partido completo.

Pocos minutos y oportunidades limitadas

En la Champions League, Santiago Giménez fue el único mexicano que tuvo actividad, al disputar cinco minutos con el Porto frente al Real Betis. Por su parte, Obed Vargas, del Atlético de Madrid, y Álvaro Fidalgo, del conjunto verdiblanco, no tuvieron participación.

Santiago Giménez en su debut con Porto | AFP

En la Europa League, Mateo Chávez ingresó de cambio con el AZ Alkmaar y disputó 15 minutos en la victoria por 2-1 ante el Hapoel Be’er Sheva. Armando ‘Hormiga’ González, delantero del Olympiacos, sumó 24 minutos en el triunfo por 1-0 sobre el Olympique de Marsella.

'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | X: @olympiacosfc

Conference League

Mientras tanto, Rodrigo Huescas continúa recuperando ritmo después de la lesión que sufrió en 2025. El lateral mexicano participó durante 21 minutos en la victoria del Copenhague por 3-0 ante el Braga, correspondiente a la Conference League.

A esta problemática también se le suma, la lesión de Raúl Jiménez, quien fue el delantero titular de la selección mexicana en la Copa del Mundo, Jiménez estará alejado de las canchas por lo menos tres meses y se espera que regrese hasta inicios de febrero.