Johan Vásquez y Genoa caen ante la Roma con un golazo de otro planeta incluido

Jugada en el juego entre la Roma y Genoa | AP

La Loba se quedó con la victoria 2-0 en el Olímpico

La Roma aprovechó su condición de local para imponerse al Genoa en el Estadio Olímpico, en un encuentro en el que el defensa mexicano Johan Vásquez fue titular y disputó los 90 minutos.

El conjunto visitante sufrió ante la contundencia de los capitalinos, que encontraron en una definición de gran calidad el camino para encaminar el resultado.

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¿Cómo fue el golazo de Santiago Castro?

El primer golpe llegó por conducto de Santiago Castro, quien protagonizó una de las acciones más destacadas del partido. El delantero encontró el espacio dentro del área y, ante la salida de los defensores, levantó el balón con una vaselina que superó a la zaga y terminó por techarlos, incluido el propio Johan Vásquez, quien intentó reaccionar para evitar que el esférico cruzara la línea de meta.

La definición dejó sin posibilidades al guardameta y a los defensores del Genoa, que poco pudieron hacer ante la precisión del atacante. Aunque el mexicano buscó corregir su posición y llegar a tiempo para impedir la anotación, la trayectoria del balón hizo imposible su intervención.

Santiago Castro celebrando su gol ante la Genoa | AP

Johan Vásquez titular y amonestado

El sinaloense arrancó el compromiso desde el once inicial y se mantuvo sobre el terreno de juego durante todo el encuentro, en una actuación que también estuvo marcada por una amonestación. La tarjeta amarilla para el zaguero mexicano llegó al minuto 51, cuando el árbitro decidió sancionarlo durante el desarrollo del encuentro.

Sin embargo, la Roma terminó por ampliar su ventaja al minuto 68, cuando Emanuele Lulli apareció dentro del área para aprovechar un balón que quedó a su disposición. El futbolista no desaprovechó la oportunidad y definió para enviar el esférico al fondo de las redes, colocando el segundo tanto que fortaleció la posición del conjunto local.

Emanuele Lulli celebra su gol ante la Genoa | AP

Con esa anotación, los capitalinos encontraron mayor tranquilidad para afrontar la recta final del encuentro, mientras el Genoa quedó obligado a buscar una reacción que le permitiera acortar distancias.

De esta manera, el conjunto romano celebró una victoria en la que la contundencia frente al arco marcó la diferencia. Por su parte, Johan Vásquez completó el partido como titular con el Genoa.