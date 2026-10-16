El equipo del mexicano visita a uno de los contendientes al titulo

El Genoa de Johan Vásquez regresa a la acción de la Serie A en la Jornada 7 del campeonato. El cuadro Grifone visitará en el Olímpico de Italia a la Roma, partido programado para comenzar a las 12:45 (hora centro de México) y que estará disponible en las pantallas de ESPN. La Loba tendrá la oportunidad de luchar por el liderato, mientras que el equipo del mexicano necesita salir de la zona baja del torneo.

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¿Cómo llega el Genoa?

El equipo de Johan Vásquez vive uno de los momentos más complicados en el arranque de la temporada 2026/27. El Genoa se encantara actualmente en la posición 17 de la tabla general, esto después de sumar una racha de tres derrotas, un empate y únicamente una victoria en sus últimos cinco partidos.

Los Grifone apenas suman cuatro putos en seis juegos disputados. En su último partido consiguieron un importante victoria ante la Fiorentina en el Estadio Luigi Ferraris de 2-1, mismo que quedó marcado por un autogol del mexicano en los últimos minutos, el cual provocó un emocionante cierre de partido.

Johan Vásquez Genoa 2026 l X:@GenoaCFC

¿Cómo llega la Roma?

Por su parte, La Loba vive un momento muy diferente a su rival. El conjunto de Gian Piero Gasperini es actualmente el tercer lugar de la Serie A, únicamente por debajo del Inter de Milán y la Lazio. La Roma tiene actualmente un total de 14 puntos y llega con una racha de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos.

Pese a vivir un momento importante en la liga italiana, en la UEFA Champions League llegan de sufrir un insólito descalabro, luego de que el Real Madrid les remontó un 3-1 en los últimos 10 minutos, finalizando 3-4. Por otro lado, en su último partido de la liga de italia tuvieron un empate a cero ante el Como 1907.

FECHA: Sábado 17 de octubre

HORA: 12:45 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Olímpico

TRANSMISIÓN: ESPN