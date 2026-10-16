Un arbitro mostró la tarjeta amarilla a un futbolista desde su celular

El futuro esta aquí. En medio de polémicas arbitrales en todo el mundo y debates por amonestaciones y sanciones, la liga de Uruguay parece haber encontrado una solución a este problema. Durante un partido de la Copa AUF Uruguay entre el Nacional y Rentistas, el silbante central del juego, Eduardo Varela, sorprendió al mundo al sacar una tarjeta amarilla por medio de un dispositivo electrónico en lugar de usar los cartoncillos habituales.

¿Cómo funcionan las tarjetas electrónicas en Uruguay?

La novedosa herramienta apareció a los 12 minutos del encuentro, cuando Varela amonestó a Juan Pablo Plada por una falta sobre Maxi Silvera. En lugar de sacar una tarjeta física de su bolsillo, el árbitro levantó un dispositivo cuya pantalla se iluminó completamente de amarillo para comunicar su decisión al futbolista.

La innovación forma parte de un proyecto impulsado por la Asociación Uruguaya de FUtbol (AUF), que busca modernizar el trabajo arbitral y facilitar el registro de las incidencias de cada partido. El sistema no se limita a las amonestaciones, pues también contempla las tarjetas rojas, los cambios y los tiros penales.

CAPTURA DE PANTALLA

Marcelo de León, director del Departamento de Arbitraje de la AUF, explicó que el dispositivo ya había sido probado anteriormente en la cancha de Defensor Sporting, aunque durante esos ensayos se presentaron algunos inconvenientes relacionados con la luminosidad de la pantalla.

Es un proyecto muy interesante, se llaman tarjetas virtuales. Tuvimos alguna prueba en la cancha de Defensor y tuvimos algún inconveniente con lo que es la luminosidad, porque es parecido a un celular que hace todo el enlace a lo que sucede en el partido: tarjetas amarillas, rojas, cambios, tiros penales”, comentó el directivo.

La AUF busca conectar el arbitraje con la información en vivo

Uno de los principales objetivos de esta tecnología es reducir el uso de lápiz y papel para registrar las incidencias de los encuentros. De acuerdo con De León, el dispositivo funciona sin necesidad de conexión wifi y busca agilizar las labores administrativas de los silbantes, incluso en las categorías formativas del futbol uruguayo.

Mejora la parte administrativa del árbitro. Incluso a nivel de formativas. Esto es un proyecto integral de AUF con un privado para que la información llegue en vivo al sistema COMET y al sistema AUF e incluso, en un futuro, a la prensa; que esté todo enlazado”, señaló.

CAPTURA DE PANTALLA

La tarjeta amarilla electrónica volvió a aparecer en varias ocasiones antes de finalizar el primer tiempo, nuevamente para sancionar a jugadores de Rentistas. Sin embargo, la visibilidad de la pantalla pareció ser uno de los aspectos por mejorar, pues el color no se distinguía con claridad desde la distancia.

Aunque todavía existen detalles técnicos por perfeccionar, la iniciativa representa un nuevo intento por incorporar herramientas digitales al futbol profesional. Si el proyecto logra cumplir sus objetivos, las tarjetas virtuales podrían facilitar el registro de las decisiones arbitrales y acelerar la transmisión de información durante los partidos.