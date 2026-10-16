El delantero mexicano, que es titular indiscutible con los Caballeros, no salió ni a la banca

Julián Quiñones no salió ni a la banca en el partido contra Abha, correspondiente a la Jornada 9 de la Saudi Pro League 26/27. El delantero nacionalizado mexicano que normalmente es titular tuvo un descanso en el partido de Al Qadsiah.

¿Por qué no jugó Julián Quiñones en Al Qadsiah vs. Abha de la Liga de Arabia?

Hasta el momento se desconoce la razón por la que el delantero mexicano se ausentó del partido entre Al Qadsiah vs. Abha de la Saudi Pro League, pudiendo ser un motivo muy fuerte el que siga de vacaciones.

Después de la Fecha FIFA, no pudo estar con la Selección Mexicana por una lesión; el delantero tricolor disputó dos partidos con el Al Qadsiah. Primero, jugó en liga ante Al Kholood, donde marcó y dio dos asistencias, y después contra el Pakhtakor, donde Al Qadsiah empató 1-1.

Por ahora, el club no ha dado a conocer la razón por la cual Quiñones se ausentó, así que habrá que esperar a que se pronuncie para saber con certeza si le dieron descanso al delantero.

Julián Quiñones, jugador del Al-Qadisiya | @Alqadsiah

Al Qadsiah venció al Abha sin Quiñones

Ya en el partido, el equipo del mexicano venció 2 a 1 al Abha con goles de Mateo Retegui al minuto 30 y de Mohammed Abu Al-Shamat al 69’. El equipo de los Caballeros no tuvo tantas complicaciones, más que en el final, cuando el equipo visitante logró recortar diferencias en la conclusión del encuentro.

Quiñones sigue siendo uno de los futbolistas indispensables para el equipo saudí, pero pese a su baja, lograron imponerse a sus rivales, pero el equipo espera poder contar con él lo antes posible para retomar su gran momento.