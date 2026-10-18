El arquero argentino confirmó que la intervención quirúrgica salió bien, luego de sufrir una fractura de mandíbula tras un choque durante el partido entre Chelsea y Everton

Emiliano ‘Dibu’ Martínez compartió un mensaje de tranquilidad después de ser operado por una fractura de mandíbula que sufrió durante el encuentro entre Chelsea y Everton. El guardameta argentino agradeció las muestras de apoyo que recibió tras abandonar el terreno de juego en camilla y aseguró que la cirugía se realizó con éxito, por lo que espera regresar a la actividad en las próximas semanas.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió el portero, quien también destacó la victoria de su equipo por 2-0 y el hecho de haber mantenido su portería imbatida.

Dibu Martínez fue operado tras sufrir una fractura de mandíbula

El club confirmó que Martínez se sometió a una cirugía exitosa después de lesionarse durante la segunda mitad del partido frente al Everton, disputado el sábado en el Hill Dickinson Stadium. El arquero sufrió un fuerte choque a mitad del segundo tiempo y tuvo que abandonar el campo en camilla para recibir atención médica.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital para someterse a nuevas evaluaciones, las cuales confirmaron que tenía una fractura de mandíbula que requería intervención quirúrgica.

A través de un comunicado, el Chelsea informó: “El portero Emiliano Martínez se sometió a una cirugía exitosa por una fractura de mandíbula. Martínez se lesionó tras una colisión a mitad de la segunda parte de nuestra victoria por 2-0 sobre el Everton, el sábado, en el Hill Dickinson Stadium. Fue trasladado al hospital para una evaluación adicional, que confirmó una fractura de mandíbula que requería cirugía”.

Momento de la lesión de Emiliano 'Dibu' Martínez l AP

¿Cuándo volverá a jugar el Dibu Martínez?

En el mismo comunicado, el club inglés le deseó una pronta recuperación al guardameta argentino y aseguró que lo acompañará durante todo el proceso: “Todos en el Chelsea le desean a Emi una pronta recuperación y lo apoyarán durante todo este tiempo”.

Por su parte, el mensaje del propio Martínez dejó abierta la expectativa sobre su regreso, al señalar que espera volver en unas semanas. Sin embargo, el club no precisó una fecha oficial para su reincorporación, por lo que su evolución médica será determinante para conocer cuándo podrá volver a defender la portería.