¡Preocupación por Dibu Martínez! Salió en camilla tras un terrible choque en el Chelsea vs Everton

El arquero argentino sufrió un impactante golpe tras despejar un balón aéreo

Momentos de extrema tensión se vivieron en la Premier League durante el encuentro entre Chelsea y Everton, luego de que el guardameta argentino Emiliano 'Dibu' Martínez sufriera un severo golpe en la cabeza que lo obligó a abandonar el terreno de juego en camilla e inmovilizado.

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Transcurría el minuto 75 del partido cuando, en una jugada fortuita, el arquero de los Blues salió a cortar un centro aéreo y terminó chocando frontalmente contra el defensor rival Jarrad Branthwaite, quedando tendido sobre el césped.

¿Qué le pasó a Emiliano 'Dibu' Martínez y cuál es su estado de salud?

El guardameta del conjunto londinense y de la Selección de Argentina salió con los puños por delante para rechazar un balón enviado desde el sector izquierdo.

Momento de la lesión de Emiliano Martínez l AP

Tras completar el despeje hacia su costado derecho, no pudo evitar la colisión a gran velocidad contra Branthwaite, lo que provocó que cayera desorientado al suelo de manera inmediata.

El cuerpo médico asistió al guardameta durante más de diez minutos dentro del terreno de juego ante la evidente preocupación de compañeros y rivales. Martínez fue retirado en camilla con el cuello totalmente inmovilizado por protección.