Dibu Martínez sufre lesión ósea en la mandíbula y será operado: ¿Cuánto tiempo estará fuera y qué pasará con el Chelsea?

Los estudios de tomografía confirmaron que el guardameta pasará por el quirófano en los próximos días

El guardameta argentino Emiliano 'Dibu' Martínez sufrió una lesión ósea en la mandíbula luego del dramático choque que protagonizó en el duelo entre Chelsea y Everton dentro de la Premier League. El impacto derivó en una fractura en el rostro que requerirá que el arquero permanezca hospitalizado para ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

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Esta situación obligará al internacional argentino a perderse los próximos compromisos del Chelsea en el plano local e internacional, estimándose de manera preliminar un periodo de baja de varias semanas o meses, dependiendo de la evolución posterior a la cirugía.

Tras ser trasladado de urgencia al hospital, los estudios de tomografía practicados en cabeza, cuello y espalda arrojaron resultados positivos sin afectaciones neurológicas o cervicales.

¿Cómo fue la impactante jugada en la que se lesionó el 'Dibu' Martínez?

Transcurría el minuto 75 cuando, en una acción aérea, el arquero salió de puños a despejar un centro desde la banda izquierda y terminó colisionando de forma fortuita contra el defensor rival Jarrad Branthwaite, recibiendo un severo golpe en la cabeza que lo dejó noqueado sobre el césped.

Emiliano 'Dibu' Martínez salió en camilla e inmovilizado l AP

La atención médica dentro del terreno de juego se extendió por más de diez minutos ante la preocupación de ambos planteles. Siguiendo el estricto protocolo por traumatismo, Martínez fue retirado del campo en camilla y totalmente inmovilizado.

¿Cuánto tiempo estará fuera Dibu Martínez?

Aunque el Chelsea no ha emitido un parte médico oficial con el tiempo exacto de rehabilitación, en una cirugía maxilofacial la consolidación ósea inicial tras una operación de mandíbula toma de 6 a 8 semanas.

Emiliano Martínez en calentamiento con Chelsea | AP

La recuperación completa de la fuerza y movilidad para un atleta de alto rendimiento puede extenderse entre 3 y 6 meses. Tomando como referencia el periodo mínimo de recuperación estimada de dos meses, el guardameta de la Selección Argentina se perdería una seguidilla de duelos clave en el calendario de los Blues: