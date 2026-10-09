The Friedkin Group pone el club en el mercado

La directiva del Everton FC ha sacudido los cimientos del futbol inglés tras anunciar de manera oficial su apertura a escuchar ofertas por la participación mayoritaria de la institución. A poco más de año y medio de haber tomado las riendas del histórico club de Merseyside, el grupo inversor estadounidense liderado por Dan Friedkin ha decidido explorar nuevas alternativas financieras, que van desde la entrada de nuevos socios hasta una venta total del paquete accionario.

Podría interesarte Futbol Caso Manchester City: Etihad analiza acciones legales contra la Premier League

Saneamiento financiero y un nuevo ciclo

La decisión de la cúpula directiva llega respaldada por los avances logrados en el plano económico. Desde que asumieron el control de la entidad a finales de 2024, el objetivo prioritario del grupo estadounidense fue reestructurar las finanzas y asegurar el futuro a largo plazo del conjunto de los Toffees.

Manchester United vs Everton Premier League | AP

A través de un comunicado oficial emitido por la institución, los propietarios señalaron que, una vez alcanzada una base sólida y con los cimientos financieros reorganizados, consideran que ha llegado el momento idóneo para plantearse el siguiente capítulo en la historia del Everton.

Escenarios y condiciones para la venta

Si bien en un inicio se especulaba únicamente con la búsqueda de inversores minoritarios, fuentes cercanas a la operación confirman que The Friedkin Group está dispuesto a dar un paso al costado de manera definitiva si aparece un comprador que cumpla con sus expectativas económicas, estimadas en una valoración que ronda los 800 millones de libras esterlinas.

Iliman Ndiaye celebrando el triunfo del Everton ante Chelsea I AP

No obstante, desde la directiva han dejado claro que no existe prisa ni urgencia por cerrar una transacción apresurada. El conglomerado estadounidense mantendrá el control y respaldará las necesidades deportivas y comunitarias de la institución hasta dar con el candidato ideal que garantice un proyecto competitivo a futuro.

Sorpresa en el entorno de los Toffees