¿Hay esperanza? Pumas enfrenta a un Santos en racha de 5 triunfos al hilo

Jugadores de Pumas y Jugadores de santos celebrando sus victorias | MEXSPORT

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El color esperanza está del lado de Santos Laguna, que lleva cinco triunfos al hilo, un escenario poco pensado por lo que mostraba el equipo en los últimos años. Pumas tiene que visitar la Comarca para la Jornada 13, con un margen de error mínimo.

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¿Cómo van Pumas y Santos en la tabla?

Ambos equipos registran 16 puntos en el torneo, pero la diferencia de goles favorece a Santos, que ocupa la novena posición. Pumas, por su parte, está en el lugar 11, todavía con posibilidades de meterse a puestos de Liguilla.

Si bien, los dos equipos han crecido en las jornadas recientes, Santos lo ha reflejado en sus resultados. En sus cinco triunfos ha metido 13 goles y concedió cuatro. Sus víctimas fueron Juárez, Toluca, Pachuca, Atlético de San Luis y Querétaro.

Jugadores de Santos celebrando anotación y victoria ante Atlético de San Luis | MEXSPORT

El renacer de Santos

La afición volvió a conectar con el equipo, y el hombre más criticado, Aleco Irarragorri, presidente del club, es ahora el más respaldado por la pasión con la que vive los encuentros y los triunfos.

Pumas, ya con equipo completo, ha podido desplegar un futbol más convincente, especialmente desde el encuentro con Cruz Azul, pero en los resultados, apenas pudo ganar frente a Atlante después de cuatro partidos sin conocer el triunfo.

La buena noticia para Esteban Solari es que César Huerta vuelve a estar disponible, después de salir expulsado contra La Máquina por doble amarilla. El ataque estará más nutrido, sumado el buen momento que viven Juninho y Robert Morales.

Juninho, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Atlante, en el Apertura 2026 | IMAGO7