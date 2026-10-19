El color esperanza está del lado de Santos Laguna, que lleva cinco triunfos al hilo, un escenario poco pensado por lo que mostraba el equipo en los últimos años. Pumas tiene que visitar la Comarca para la Jornada 13, con un margen de error mínimo.
¡Killer! Juninho y su increíble registro de goles en menos de un año con Pumas
¿Cómo van Pumas y Santos en la tabla?
Ambos equipos registran 16 puntos en el torneo, pero la diferencia de goles favorece a Santos, que ocupa la novena posición. Pumas, por su parte, está en el lugar 11, todavía con posibilidades de meterse a puestos de Liguilla.
Si bien, los dos equipos han crecido en las jornadas recientes, Santos lo ha reflejado en sus resultados. En sus cinco triunfos ha metido 13 goles y concedió cuatro. Sus víctimas fueron Juárez, Toluca, Pachuca, Atlético de San Luis y Querétaro.
El renacer de Santos
La afición volvió a conectar con el equipo, y el hombre más criticado, Aleco Irarragorri, presidente del club, es ahora el más respaldado por la pasión con la que vive los encuentros y los triunfos.
Pumas, ya con equipo completo, ha podido desplegar un futbol más convincente, especialmente desde el encuentro con Cruz Azul, pero en los resultados, apenas pudo ganar frente a Atlante después de cuatro partidos sin conocer el triunfo.
La buena noticia para Esteban Solari es que César Huerta vuelve a estar disponible, después de salir expulsado contra La Máquina por doble amarilla. El ataque estará más nutrido, sumado el buen momento que viven Juninho y Robert Morales.
Duelo de alta tensión en Torreón, con dos equipos que apelan por la esperanza para llevarse tres puntos que los acerque a los primeros ocho puestos, ya en la recta final del Apertura 2026