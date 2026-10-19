Dentro del club no hay más profundidad con la situación que envuelve al ecuatoriano en redes sociales

El mediocampista ecuatoriano, Pedro Vite estuvo envuelto en una polémica debido a acusaciones de un usuario, que indicaba que estaba en un antro de la Ciudad de México. La publicación generó reacciones, que en su mayoría defendían al futbolista, ya que se trata de su vida personal, misma postura que tiene Pumas.

De acuerdo con información de René Tovar, en Pumas no existen problemas con Pedro Vite, ya que estaba en su día libre y consideran que es justo que tenga vida social, además de que en ninguna de las imágenes hay alguna mala conducta.

¿Qué hizo Pedro Vite?

El mediocampista acudió a la Kings League, junto a la creadora de contenido y presidenta de Krü FC, Dare Esparza. De acuerdo con las imágenes que circulan en redes, Vite acompañó a más influencers al antro, donde se acercaron a streamers que se encontraban en el lugar para pedir que no grabaran porque había un jugador de Pumas.

Pedro Vite con Pumas en el partido ante Atlante en la Liga MX | IMAGO 7

La afición de Pumas reaccionó en defensa del jugador, pues no existían elementos para asegurar que Vite había cometido alguna indisciplina, especialmente después de haber cumplido con su trabajo días antes contra Atlante.

Por ahora, Vite continúa con los entrenamientos con el primer equipo, para estar listo para el compromiso ante Santos Laguna este miércoles en Torreón, Coahuila, en un duelo trascendental para Pumas.