"Perro no come perro", reza un dicho entre compañeros de los medios de comunicación, pero cuidado, mucho cuidado, porque estoy MUY BIEN enterado de que, tras la salida de Efraín Juárez de los Pumas, hubo comunicadores (así lo dejo, periodistas les queda muy grande) que le mandaron mensajitos al llamado 'Efrastóteles' para advertirle, en un tono casi amenazante, que a varios pseudocomunicadores no les pasaba información, después de su salida, y le recriminan, incluso, que ellos estaban por encima de sus 'voceros' personales, porque tenían más credibilidad que ellos porque hablaban con entrenadores y jugadores sobre el mercado de pases. Insisto: cuidado, MUCHO cuidado, porque en esta selva suelen confundirse tigres con chitas y es ahí donde debe haber mucha atención.

Lo he dicho incansablemente: hay mucho personaje que dice ser 'periodista' y no lo es. ¿O usted ha visto investigaciones serias? Con los dedos de la mano, repito, cuento a los que llevan una trayectoria limpia en la que no se ensucian las manos. Cuidado, porque hablar, cualquiera, pero tener pruebas... Aquí están conmigo para respaldar lo que estoy diciendo, y no por defender a Efraín, sino para alertar de que no todo lo que brilla en este mundo es oro. Repito: tengo la prueba y no la voy a revelar porque en esto también existe la ética, pero reitero: cuidado, que por buscar protagonismo la gente puede quedar muy mal parada. Es verdad que «perro no come perro», pero cuando todos callan y lo veneran, hay que recordarle a la gente que tienen mucha cola que les pisen.

¿Guillermo Ochoa jugará con el América?

​No existe la más mínima posibilidad de que Guillermo Ochoa pueda ponerse los guantes unos minutos en su partido de despedida con el América. Las reglas son claras y no se rompen: no es posible porque el periodo de registro de la Liga MX está cerrado y el sistema está conectado ni más ni menos que a la FIFA, así que ni aunque quisiera la Liga MX a través de un permiso especial podrían abrir el registro.

​En la semana se ha especulado en redes sociales sobre la posibilidad de que la dirigencia azulcrema solicite que Pacomemo dispute algunos minutos, pero la realidad es contundente y no lo hará, por lo que será una ceremonia en la que no volverá a vestir la playera del América.

​Lo que personalmente no apruebo es que no lo hayan hecho en un partido más significativo y relevante como un Clásico Nacional. No demerito a Pachuca, por supuesto que es una gran institución, pero creo que Ochoa merecía irse en medio de todos los reflectores del futbol nacional e internacional.

​Los Gallos no se duermen

​Gallos no se durmió y tiene amarrado al técnico actual del equipo, Esteban González. Lo que sé es que el cuadro queretano tiene al menos un contrato de año y medio con el chileno. Desde allá se especula que La Roja le habría puesto el ojo al estratega, quien es toda una sensación en el futbol mexicano, pero el conjunto queretano ya había sopesado cualquier posibilidad justo en caso de que tuviera una buena actuación. Ahora que brillan varios jugadores del equipo, la dirigencia está preparada y ya renegoció algunos contratos para que no los agarren desprevenidos. Elementos como Homenchenko, Carlo García, Bayron Duarte y Rodrigo Auzmendi son futbolistas que ya han despertado el interés de otros clubes, pero, en este momento y para fortuna de la afición de Gallos, el club asegura que no necesita vender a nadie.

¿A quién mató?, se preguntan árbitros