La anterior jornada fue Ditta que empujó al árbitro asistente y ahora lo hizo Rayito Rodríguez, que le dijo de todo al cuarto Yonatan Peinado: “La c@ncha de tu madre” y “eres un chupa pij*s”, se pudo leer de los labios del americanista. Clarito, mi Frankie.

¿Y qué pasó? Nada. Tenía que ser expulsado. Y nada pasará. Esto ya no es de la Comisión o de su instrucción, es de la personalidad de los silbantes, que se quedan congelados ante los insultos de los futbolistas. Les falta carácter y nuestro futbol se enloda por la crisis del arbitraje.

Rayados se quejó del silbante

Lo he dicho siempre: nuestro arbitraje es tan malo que no alcanza a beneficiar a uno aunque quisiera, se equivoca para todos lados. En el Azteca falló en contra de Rayados, por esto del Rayito y por el penalti sobre Orbelín que increíblemente ni el VAR corrigió a favor de los regios.

Pues la directiva del Monterrey ya habló a las oficinas de Toluca para quejarse del trabajo de Macías y su equipo, así que seguramente ahora estará vetado para trabajarle a Rayados en los próximos partidos y hasta Liguilla. Qué malo es nuestro arbitraje.

El Potro entendió lo que otros no

Hubo mucha polémica en ese partido en el Azteca, desde los insultos del aficionado americanista a través del vidrio en el pasillo que da a la cancha a Guido Bonini, preparador físico de Rayados, hasta la aparición del Potro Gutiérrez en el homenaje por el aniversario del América, a pesar de ser técnico en funciones en Cruz Azul.

Me contaron que el Potro entendió al día siguiente la regada que hizo al ponerse los colores de las Águilas trabajando para Cruz Azul como timonel femenil, puesto al que llegó justamente tras la histórica goleada americanista a las celestes. Aunque fue jugador de los emplumados, hoy tiene identidad cementera y así lo entendió.

Habló el domingo con la directiva y el lunes con sus jugadoras, las que más le preocupaban, independientemente de la afición azul que estaba molesta. Así que lo entendieron en La Noria y borrón y cuenta nueva. Bien ahí.

Violentador reincide en el campo

Y ya para terminar, el desastre de Correcaminos. Pues Doña Fede ya suspendió a los que se excedieron en la bronca de la UAT ante Cruz Azul hace un par de jornadas, castigo notable al entrenador Místico Pereyra, que por golpear a un futbolista le echó cinco juegos.

Pero me llamó la atención otro de los castigados, pues es ni más ni menos que el mismo futbolista que mandó a Huguito Camberos al hospital por darle un golpe en la cabeza tras un Celaya-Tapatío en 2024: la Cobra Mendoza, quien atacó por detrás al juvenil rojiblanco en un partido de Liguilla en Guadalajara, lo noqueó y lo envió al nosocomio. Le dieron tres partidos entonces.

Ahora le echaron cuatro a la Cobra Mendoza, pero yo me pregunto, ¿sabrán los antecedentes de este personaje? Porque esto es reiterativo y en Tamaulipas lo tratan como si fueran las víctimas.

Más viernes botanero restringido

Pues este Viernes botanero los aficionados no pudieron ver en señal abierta el Puebla vs León, pues TV Azteca también lo vendió en exclusiva a ESPN, contrario a lo que se esperaba. Y vienen más.