"¡Qué bueno!": Lo corrieron de Cruz Azul y fue campeón con América, la increíble historia de un exjugador azulcrema

Uno de los jugadores del campeonato obtenido en el Clausura 2005 primero probó suerte en la Noria

El futbol, como la vida, da muchas vueltas. Así lo comprobó Alvin Mendoza, campeón con América en el Clausura 2005 de la Liga MX, pero que primero probó suerte en Cruz Azul.

El exjugador fue invitado en el pódcast Así de Bolas, que compartió un video a manera de adelanto de la charla con Mendoza. En dicho clip, el exfutbolista reconoció que no pasó los filtros necesarios para quedarse en la Noria, pero gracias a ello pudo llegar a Coapa, donde ganó dos títulos.

"Me corren de Cruz Azul porque es el proceso de escuelita para fuerzas básicas. No entras en planes, no eres como el perfil del Cruz Azul", explicó antes de mostrar su alegría por la manera en que se dieron las cosas con su carrera futbolística. "¡Qué bueno! Si no, nunca hubiera sido campeón".

De luchar por títulos a pelear por el no descenso

Tras su rechazo en el equipo cementero, Mendoza Argüello no tuvo un camino sencillo pues pasó de Tigrillos UANL y San Luis (filial de América) en la división de ascenso. En Primera División debutó en el Clausura 2005 con las Águilas, de las cuales posteriormente salió varias veces en préstamo.

Los clubes con los cuales jugó durante sus cesiones fuera de América fueron Tiburones Rojos de Veracruz, Atlante y Gallos Blancos de Querétaro. Con estos últimos, Alvin Mendoza vivió una realidad opuesta a la que estaba acostumbrado con el conjunto azulcrema.

Alvin Mendoza ante Tecos en la Final del Clausura 2005 | MEXSPORT

"En América siempre es a huevo ganar. O sea, es ser campeón, si no, no hay más. Y en Querétaro era no descender", recordó también el exfutbolista, quien terminó por retirarse en 2014, tras un fugaz paso por Deportivo Coatepeque en Guatemala.

¿Cómo le fue a Alvin Mendoza con América?

En total, a lo largo de sus idas y venidas, Mendoza jugó 70 partidos con el primer equipo de América, con un gol y una asistencia. Su anotación fue ante Tecos en Fase Regular del Clausura 2007, mientras que su asistencia la hizo ante Colo Colo en la Ida de Octavos de Final de la Copa Libertadores 2007.

Salió campeón en el ya mencionado Clausura 2005, en el cual sumó 35 minutos en la Semifinal de ida ante Cruz Azul y 48 en la Final de ida ante Tecos, pero se quedó en la banca en la vuelta. De igual forma se coronó en la Copa de Campeones Concacaf 2006 ante Toluca, pero solo jugó el partido de ida.