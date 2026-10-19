Joel Huiqui aclaró la situación física de los jugadores

Cruz Azul podría recuperar a algunos de sus futbolistas para enfrentar a Pachuca, aunque José Paradela y Willer Ditta todavía están en duda. Joel Huiqui aclaró la situación física de los jugadores y reconoció que su disponibilidad dependerá de cómo evolucionen durante los próximos días.

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“Rodo va mucho mejor. Está en una etapa de readaptación, casi al 100 por ciento con nosotros. Hace un trabajo específico en la parte física, pero ya se integra a los entrenamientos. Es muy probable que también esté listo para el miércoles”, explicó Huiqui.

¿Qué pasa con Paradela?

La situación de José Paradela es distinta. El mediocampista continúa bajo observación por las molestias que presentó anteriormente.

“En el caso de José, todavía tenemos precaución por su molestia anterior. Esperemos que esté listo para jugar. En caso de que no, lo evaluaremos con el área médica”, señaló el estratega celeste.

José Paradela le da triunfo al Cruz Azul | IMAGO7

¿Cuál es la situación de Ditta?

Por su parte, Willer Ditta también está en evaluación luego de la contusión que sufrió en el partido ante Pumas. Su participación frente a Pachuca todavía no está definida y dependerá de su evolución entre este lunes y el miércoles.

“Por la contusión que tuvo, también estamos en evaluación. No sabemos si podrá enfrentar el partido, pero todo depende de estos días”, detalló el técnico.

Willer Ditta en el duelo de Cruz Azul vs Toluca | Imago7

¿Cuándo podría tener Cruz Azul plantilla completa?

Huiqui espera que la mayoría de sus futbolistas estén disponibles para el compromiso de mitad de semana, aunque reconoció que todavía hay casos pendientes de resolución. El entrenador confía en que, después de esta semana, pueda contar con el plantel completo para la siguiente jornada.

“Hoy dependemos mucho de la evolución de todos ellos y de lo que nos diga el área médica”, concluyó.