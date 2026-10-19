¡Por el bicampeonato! El firme objetivo que tiene Joel Huiqui con Cruz Azul en el Apertura 2026

Joel Huiqui con Cruz Azul previo a un partido del Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El técnico cementero afirmó que su equipo está listo para competir por el campeonato de la Liga MX a pesar de la irregularidad

Joel Huiqui tiene claro el objetivo de Cruz Azul para este torneo: volver a levantar el título de la Liga MX. El estratega celeste aseguró que nadie puede descartar la posibilidad de que La Máquina consiga el bicampeonato, pues otros equipos ya lo han logrado en el futbol mexicano.

En la conferencia de prensa previa al compromiso ante Pachuca, correspondiente a la doble jornada del Apertura 2026, el técnico fue contundente al hablar de las aspiraciones del conjunto cementero y dejó claro que el equipo está preparado para competir por el campeonato.

“Absolutamente nadie nos puede decir que no podemos conseguir el bicampeonato. Si en otras ocasiones se ha conseguido con otros equipos, ¿por qué nosotros no?”, expresó Huiqui.

“En años anteriores, el futbol mexicano ha tenido un tricampeonato azul en torneos largos. Entonces, ¿por qué no pensar hoy en un tricampeonato o en un cuarto campeonato?”, señaló.

Joel Huiqui celebra con Cruz Azul el título en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Por ello, insistió en que el plantel debe concentrarse en sus próximos compromisos antes de pensar en lo que pueda ocurrir al final del torneo.

“Hay que ir paso a paso, como siempre explico: ganar el miércoles, ganar el domingo e ir jornada a jornada. Pero nuestro objetivo siempre ha sido el mismo. El equipo está para pelear al 100 por ciento por el campeonato y, si lo hacemos bien, estaremos muy cerca de conseguirlo”, explicó.

Joel Huiqui tras la obtención del título con Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO 7

En cuanto a la identidad futbolística que busca consolidar, el técnico señaló que su prioridad es mantener a un equipo competitivo, capaz de dominar la posesión y responder con orden cuando no tenga el balón.

Finalmente, al ser cuestionado sobre sus preferencias y lo que busca conseguir con La Máquina, Huiqui no dudó en poner el título por encima de cualquier otro objetivo. “Pero, bueno, mi respuesta es esa: ¿qué prefiero? Quedar campeón”, concluyó.