El lateral mexicano suma más de 860 minutos con las Águilas de Guillermo Almada, por encima de Henry Martín y Erick Sánchez

El América vive un torneo con constantes movimientos en su alineación, pero hay un futbolista que se convirtió en una pieza inamovible para Guillermo Almada; Dagoberto Espinoza. El lateral mexicano es el jugador azulcrema con más minutos disputados en el torneo, con 866, tras participar en los 11 encuentros del equipo.

La regularidad del canterano contrasta con la amplia rotación que implementó el estratega uruguayo, quien recurrió a 31 futbolistas durante la competencia, entre refuerzos, jugadores de experiencia y elementos surgidos de las básicas.

Podría interesarte Futbol Baja sensible en América: La razón por la que Raphael Veiga se perderá el partido contra el Atlas

Henry Martín y Erick Sánchez completan el podio

Detrás del lateral aparece Henry Martín, capitán y delantero de las Águilas, quien acumula 827 minutos. El atacante recuperó protagonismo después de atravesar distintas lesiones y se mantiene como uno de los futbolistas con mayor participación en el esquema azulcrema, a parte de que ya lleva siete goles en lo que va del torneo.

El tercer puesto corresponde a Erick Sánchez, con 742 minutos, mientras que el guardameta Rodolfo Cota registra 630. Estos cuatro jugadores encabezan el listado de los elementos con mayor actividad en el América durante el Apertura 2026.

Henry Martín celebrando anotación ante los Bravos de Juárez | MEXSPORT

Almada apuesta por la rotación y los jóvenes

Pese a las modificaciones constantes, el América se mantiene en la parte alta de la clasificación y destaca por la cantidad de jugadores utilizados. La estrategia de Almada también permitió que jóvenes como Diego Arriaga, Alejandro Cárdenas, Franco Rossano y Miguel Vázquez sumen experiencia con el primer equipo.

A esto también se le suma que América es el tercer equipo con más minutos de menores sumados tienen con 1665 minutos, solamente por debajo de Tijuana quien lidera la lista con 1885 y Atlante con 1760 minutos.