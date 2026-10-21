Una vez más, sale más caro el estacionamiento que el boleto para ver al América

Las Águilas han mantenido sus entradas en precio accesible, pero dejar tu coche en el Estadio Azteca es una historia diferente

El estacionamiento del Estadio Banorte sigue dando de qué hablar. Para el partido entre América y Pachuca, una vez más será más caro dejar el automóvil en el inmueble que comprar el boleto más barato para ingresar y disfrutar del encuentro.

Las Águilas preparan un día especial para el sábado 25 de octubre, con un homenaje a Guillermo Ochoa que los aficionados americanistas no se quieren perder. Sin embargo, el costo del estacionamiento vuelve a ser un obstáculo para quienes planean acudir al estadio en automóvil.

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Esta vez, el precio alcanzó una nueva cifra. Mientras que anteriormente el estacionamiento rondaba entre los 450 y 500 pesos, ahora costará 667 pesos, impuestos incluidos. Además, la compra debe realizarse a través de la plataforma de la boletera, donde se aplica este precio final.

El costo supera al del boleto más económico para ingresar al Estadio Banorte, que es de 587 pesos en las localidades más altas, ubicadas en las cabeceras. De esta manera, estacionar el automóvil cuesta 80 pesos más que el acceso más barato para ver al América.

Estadio Banorte | IMAGO7

Esto significa que una persona que acuda al partido en automóvil tendrá que desembolsar un mínimo de mil 254 pesos para cubrir el boleto de entrada y el estacionamiento, sin contar otros gastos como alimentos o bebidas durante su estancia en el inmueble.

La cifra representa un gasto considerable si se compara con el salario mínimo general en México, que para 2026 es de 315.04 pesos diarios. Para una persona que percibe ese ingreso, asistir al estadio y estacionar su automóvil implica destinar prácticamente cuatro días de salario, solo para cubrir la entrada y el estacionamiento.