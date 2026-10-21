Las Águilas suman 27 goles en el Apertura 2026, con 13 jugadores diferentes que han marcado y una ofensiva que demuestra que el peligro puede llegar desde cualquier zona del campo

América es la mejor ofensiva del Apertura 2026 con 27 goles anotados. Sin embargo, lo que más impresiona del equipo de Guillermo Almada es que el gol no depende de un solo futbolista. Las Águilas han encontrado distintas vías para hacer daño y prueba de ello es que 13 de los 28 jugadores de campo que han tenido actividad esta temporada ya se hicieron presentes en el marcador.

Henry Martín y Miguel Borja, las referencias ofensivas

La ofensiva azulcrema es una de las principales fortalezas de Almada. Aunque cuenta con delanteros como Henry Martín y Miguel Borja, encargados de marcar la diferencia en el área, el conjunto de Coapa también ha encontrado goles en sus mediocampistas y defensores, una muestra de que el peligro puede llegar desde distintas zonas del campo.

Esta variedad de anotadores le ha permitido al América convertirse en la ofensiva más productiva de la Liga MX. Almada ha utilizado a 31 jugadores durante el torneo, incluidos tres porteros. De los 28 futbolistas de campo que han tenido participación, 13 han marcado gol, es decir, casi la mitad de todos los jugadores que han participado han anotado. El dato refleja la capacidad de los azulcremas para sumarse al ataque sin importar su posición.

Esta distribución de goles también representa una ventaja de cara a la recta final de la fase regular, pues América no necesita que un solo jugador tenga una noche inspirada para encontrar el camino a la portería. La variedad de opciones le permite al equipo azulcrema mantener alternativas para lastimar a sus rivales, incluso cuando los espacios son reducidos.

América se reúne antes de iniciar el partido ante León | Imago7

Henry Martín encabeza la lista de goleadores azulcremas

Eso sí, la mayor parte de las anotaciones recae en los delanteros, quienes suman 22 de los 27 goles del equipo. Los mediocampistas han aportado tres tantos, mientras que los defensores han marcado los dos restantes. Henry Martín encabeza la lista de goleadores azulcremas con siete anotaciones, seguido de Brian Rodríguez y Miguel Borja, ambos con cuatro, mientras que Óscar Perea suma tres.

Los otros nueve goles se reparten entre nueve futbolistas distintos, cada uno con una anotación: Raphael Veiga, Érick Sánchez, Carlos Álvarez, Isaías Violante, Santiago Bueno, Osvaldo Arriaga, Ícaro da Conceição, Alejandro Cárdenas y Cristian Borja. Así, América presume una ofensiva con 13 goleadores diferentes, una muestra de que en el equipo de Almada el peligro no tiene un único nombre.