¡Más rotaciones de Almada! Así fue el Xl inicial de América que salió ante Atlas

El conjunto de las Águilas ha dado un gran partido en el Estadio Jalisco

América, sin Henry Martín ante Atlas. Pese a la victoria ante León y al buen funcionamiento del equipo, Guillermo Almada volvió a hacer rotaciones y decidió darle descanso a la Bomba y a Dagoberto Espinoza, los dos jugadores que más minutos han disputado en este torneo.

Además de la titularidad de Miguel Borja, también sorprende la presencia de Kevin Álvarez, quien no arrancaba un partido con las Águilas desde la derrota ante Cruz Azul en la Jornada 8. Por su parte, Franco Rossano repite en el once inicial y suma su segunda titularidad del torneo.

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol ante Atlas | MEXSPORT

La importancia del duelo ante Atlas

Las Águilas visitan esta noche a los Rojinegros en un duelo importante en el que buscarán sumar puntos, mantener el liderato general y convertirse en el primer invitado a la Liguilla. Aunque vienen de golear a León, Almada es un entrenador que suele rotar a sus jugadores y no ha repetido una sola alineación en lo que va del torneo.

Las únicas ausencias para este encuentro son las de Raphael Veiga y Ramón Juárez, quienes no realizaron el viaje debido a sus respectivas lesiones. Además, Cristian Borja, quien venía desempeñándose como lateral izquierdo titular, continúa trabajando con protección tras el golpe que sufrió ante Monterrey. Aunque ya tuvo minutos en el partido pasado, Almada prefiere llevarlo de a poco.

Raphael Veiga llega a un partido de América en el Estadio Banorte | Imago7

¿Quiénes fueron los que salieron a la cancha del Jalisco?

América arrancará con Luis Ángel Malagón en la portería; Santiago Bueno y Santiago Ramos comandarán la defensa central, mientras que Kevin Álvarez ocupará la banda derecha y Franco Rossano estará por el costado izquierdo.

El mediocampo se mantiene. Israel Reyes y Erick Sánchez serán los encargados de recuperar el balón y darle salida al equipo, con Carlos Álvarez nuevamente como enganche, aunque en ocasiones intercambiará posiciones con Alejandro Zendejas.

En el ataque, Brian Rodríguez partirá por el extremo izquierdo y Zendejas ocupará la banda derecha, mientras que Miguel Borja será el encargado de comandar la ofensiva azulcrema en busca de una nueva victoria.