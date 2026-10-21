El colombiano tiene calidad para ser titular en cualquier equipo, pero con las Águilas ha marcado diferencia cuando entra de cambio

Pocos equipos pueden darse el privilegio de tener a un jugador de la calidad de Óscar Perea en la banca. El colombiano ha demostrado ser letal cuando entra de cambio y se ha convertido en el revulsivo de lujo de Guillermo Almada, aprovechando cada oportunidad que entra de cambio para marcar diferencia con América.

El extremo de 21 años llegó a las Águilas con la intención de relanzar su carrera después de un paso poco exitoso por Europa. Aunque sus números recientes no eran los mejores, en Coapa apostaron por el talento que mostró desde muy joven en Colombia, donde comenzó a destacar a los 16 años. La apuesta era que recuperara su mejor versión en el futbol mexicano y, en apenas tres meses, ha comenzado a responder.

Con apenas 229 minutos disputados en México, Perea suma n y se ha convertido en el jugador con el mejor promedio goleador respecto a minutos disputados de toda la Liga MX, esto gracias a su capacidad para hacerse presente en el marcador cada 76 minutos.

Aunque por su calidad podría pelear por la titularidad en cualquier equipo de la Liga MX, en el América su impacto ha sido mayor cuando ingresa desde el banquillo. Almada ha encontrado en el colombiano una alternativa capaz de cambiar el rumbo de los partidos y aportar soluciones ofensivas en momentos clave.

Óscar Perea en celebración con Alan Cervantes en América | IMAGO 7

Los números respaldan esta tendencia. Perea ha participado en siete partidos del Apertura 2026, dos de ellos como titular, encuentros en los que no logró marcar ni asistir. En cambio, en los cinco compromisos en los que ingresó de cambio registra tres goles y una asistencia, cifras que reflejan su capacidad para aprovechar los minutos que recibe.

Sin embargo, ganarse un lugar en el once inicial de las Águilas no es sencillo. La competencia por los extremos es intensa: por la izquierda, su posición natural, se encuentra Brian Rodríguez, una de las figuras del equipo; mientras que por la derecha, Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez e Isaías Violante también buscan consolidarse.

Jugadores de América en celebración de un gol en la Liga MX | IMAGO 7