El mediocentro salió lesionado del partido ante PSG en Champions League y este miércoles se anunció la gravedad de la lesión

Malas noticias en Cataluña. El Barcelona no solo llegará la partido contra Real Madrid con el desánimo que supone la derrota ante PSG en Champions League, sino que además enfrentará a los Merengues sin Dani Olmo. El mediocentro se lesionó el aductor izquierdo en el encuentro del torneo de la UEFA y estará al menos cuatro meses de baja, informó el club blaugrana.

"Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes", se lee en el comunicado compartido por los culés.

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Además del Clásico de LaLiga, Olmo se perderá los compromisos frente a Alavés (31 de octubre en el Camp Nou), Aston Villa (3 de noviembre en el Camp Nou), y Atlético de Madrid (8 de noviembre en el Metropolitano). La expectativa es que esté de regreso tras la Fecha FIFA de noviembre, por lo que tendrían disponibilidad para el juego ante Villarreal el 22 de dicho mes en el Camp Nou.

Los números de Dani Olmo con Barcelona en la Temporada 2026-27

Hasta ahora, el mediocentro ofensivo era el jugador con más apariciones en la actual campaña, con 12 partidos disputados, aunque solo 516 minutos, poco más de la mitad de los mil 11 de Lamine Yamal, por ejemplo. A pesar de ello, era uno de los futbolistas ofensivos de mayor confianza para Hansi Flick, por lo que el técnico alemán se quedará sin una alternativa importante al ataque.

Dani Olmo en el partido de Barcelona contra PSG | AP

Hasta ahora, Olmo tenía cinco participaciones de gol, con una anotación –el fin de semana pasado contra Betis en LaLiga– y cuatro asistencias, tres en el campeonato nacional y una más en Champions League. En el partido de este martes contra PSG comenzó como titular pero tras una fuerte entrada por parte de Vitinha fue reemplazado por Fermín López, apenas al minuto 27.

¿Qué jugadores tiene lesionados el Barcelona?

Además del atacante, el Barça tiene tres bajas en zona defensiva. Andreas Christenssen está fuera de actividad desde mediados de septiembre por una lesión muscular y se espera que regrese dentro de tres semanas. Mientras que Eric García también tiene una lesión muscular y su regreso se daría entre tres y cuatro semanas. Por su parte Jules Koundé será evaluado para ver si está disponible para el Clásico tras sufrir un esguince.

Dani Olmo tras lesionarse en el partido de Barcelona contra PSG | AP