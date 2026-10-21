Facundo Bernal estará fuera cuatro partidos, sin embargo, el club buscará apelación

Los castigos continúan apareciendo en LaLiga. Luego de la sanción de Vinícius Júnior por agresión y conducta antideportiva, la RFEF volvió a ampliar una sanción similar, ahora para Facundo Bernal, jugador del Real Betis Balompié, esto a raíz de una agresión en contra de Lamine Yamal en el duelo ante el FC Barcelona. Pese al decretó de la máxima autoridad del futbol español, el equipo bético buscará apelar la decisión.

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Betis buscará defender a Bernal

Tras la derrota del equipo verdiblanco a manos de Barca, las cosas se pusieron peores para el conjunto de Manuel Pellegrini, pues la Federación decidió castigar a Facundo Bernal con una sanción de cuatro partidos, esto después de que el central, Ricardo de Burgos Bengoetxea describió en su reporte que el charrúa agredió a su rival.

“En el transcurso de una confrontación, este jugador sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego. El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro”, se lee en la carta del colegiado.

Facundo Bernal con el Betis durante partido de LaLiga ante el Barcelona | AP

Ante la sentencia de LaLiga tras el reporte del silbante, fuentes cercanas al equipo del Betis informaron que el propio club dio el aviso de que buscarán apelar al importante castigo que recibió su jugador, esto con el argumento de que el castigo es demasiado ‘severo’ tomando en cuenta lo que realmente pasó dentro del terreno de juego.

Con la Jornada 10 tocado la puerta, el conjunto bético recurrirá al Comité de Apelación para buscar que la sanción de partidos sea eliminada, o en su defecto sea reducida. En caso de ser rechazada la apelación, Bernal quedaría fuera de los duelos ante el Celta, Navalcarnero (Copa del Rey), Malaga y Elche.

Lamine Yamal y Hansi Flick en el Betis vs Barcelona de LaLiga | AP

¿Qué pasó entre Lamine Yamal y Facundo Bernal?

Durante las acciones correspondientes a la Jornada 9 de LaLiga, entre el Real Betis y el Barcelona desde el Estadio de la Cartuja, el futbolista uruguayo se vio enfrascado en una confrontación con el jovén campeón del mundo. La situación se derivó gracias a una falta a los 54 minutos cuando el marcador se encontraba 2-3 en favor de los Culés.