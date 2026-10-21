Sergio Carranza reconoció que la unidad móvil decidió no transmitir algunas tomas de las presuntas faltas de Arda Güler y Konaté

El partido entre el Real Madrid y el Sevilla sigue dando mucho de qué hablar. Luego del polémico 4-1 a favor del equipo blanco, las quejas por parte del conjunto sevillano no han cesado, principalmente por dos presuntas faltas relacionadas con goles del equipo merengue. La polémica aumentó después de que Sergio Carranza, realizador de LaLiga, reconociera que hubo tomas de las jugadas que no se mostraron durante la transmisión.

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¿Qué dijo Sergio Carranza sobre las imágenes que no se mostraron?

Durante el programa El Partidazo de COPE, Sergio Carranza concedió una breve entrevista en la que habló sobre la controversia del Real Madrid-Sevilla. El realizador no solo reveló que hubo alrededor de 26 cámaras durante el encuentro, sino que también reconoció que existieron imágenes de las presuntas faltas que decidieron no transmitir en ese momento.

Se podía haber valorado dar esa repetición, pero en ese momento se decidió no darla y dar el gol. Se interpretó que estaba resuelto, que el árbitro interpretó que no era falta y continuamos con ello. Fue una decisión editorial de la unidad móvil”, explicó Sergio.

Real Madrid y Sevilla haciendo todo para hacerse con la posesión del balón | AP

Asimismo, Carranza respondió a las críticas de quienes argumentan que LaLiga esconde u oculta imágenes de determinadas jugadas. El realizador defendió el trabajo de su equipo y aseguró que no reciben presiones ni órdenes para mostrar u omitir repeticiones durante los partidos.

Quiero decir que nosotros trabajamos sin ningún tipo de presión. No tenemos ninguna orden de dar, no dar. Es una pena escuchar que nos guardamos alguna repetición y demás. Los equipos van a intentar hacer el mejor trabajo. Ahí todo el mundo deja la bufanda fuera”, añadió.

Kylian Mbappé marca gol de panenka ante el Sevilla | AP

¿Qué pasó con las polémicas acciones de Güler y Konaté?

Las principales quejas surgieron por un golpe de Arda Güler sobre Peque, del Sevilla, que generó reclamos por una posible expulsión del futbolista turco. Otra acción cuestionada involucró al francés Ibrahima Konaté, en una jugada que también despertó dudas entre los aficionados por una posible infracción.

Ante las críticas, Carranza explicó que, en el caso de Güler, la acción no fue revisada por el VAR como una posible falta debido a que el balón se encontraba a unos 30 metros cuando ocurrió el contacto. En cuanto a la jugada de Konaté, señaló que se respetó la interpretación del árbitro central, quien no apreció una infracción en ese momento.

La decisión de las repeticiones y del contenido está claro que es del equipo de realización. Son los que deciden dar los mejores ángulos. Lo que tenemos que primar es respetar el directo e intentamos dar el mínimo de repeticiones. Ayer se interpretó que esta jugada, ya que el árbitro había dicho que continuaran y luego vino el gol, pues se continuó con el gol de Mbappé. En este caso, si el VAR hubiera detenido el partido para verlo, lo hubiéramos visto y lo hubiéramos buscado”, concluyó.