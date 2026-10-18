¡Explota contra el arbitraje! García Plaza acusa al VAR de perjudicar al Sevilla ante el Real Madrid

El técnico aseguró que Arda Güler debió irse expulsado en la primera parte tras darle un codazo a Peque

La polémica arbitral volvió a encender los ánimos en LaLiga. Después de la derrota del Sevilla ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Luis García Plaza, técnico del conjunto andaluz, cuestionó duramente la actuación del cuerpo arbitral, especialmente por el codazo de Arda Güler a Peque cuando el marcador todavía estaba 0-0.

¿Qué dijo Garcia Plaza?

En conferencia de prensa, el entrenador madrileño respaldó el titular publicado por el sitio oficial del Sevilla, “Codazo y se acabó”, al ser cuestionado sobre la jugada que marcó el partido, recriminando las decisiones arbitrales y algunas situación de cara al Clásico de España la siguiente jornada.

Espero que así lo tituléis todos, no solo la web del Sevilla. El arbitraje, hay un partido que es once contra once en el que ellos merecen ganar, pero nos han privado de jugar otro partido. No sé por qué no lo llaman desde el VAR, quizás porque no se podían ir a nueve puntos al Clásico si les ganamos”, declaró.

Arda Güler marca un golazo ante el Sevilla para poner a ganar al Real Madrid | AP

El entrenador explicó que, desde su perspectiva, el Sevilla debió disputar el encuentro con superioridad numérica a partir del minuto 25, luego de la acción del futbolista turco. García Plaza aseguró que Peque reconoció durante el descanso que había recibido el golpe y sostuvo que las imágenes confirmaban que se trataba de una jugada de expulsión.

En LaLiga tú juegas partidos con superioridad y con inferioridad. Hoy era de los que teníamos que jugar con superioridad desde el minuto 25, once contra diez. Nos han privado de jugar once contra diez”, expresó el estratega, quien insistió en que el resultado no era el único punto de discusión.

García Plaza inconforme con todo el juego

La inconformidad del técnico sevillista no se limitó al codazo de Güler. García Plaza también reclamó una posible infracción sobre Robbie en la jugada del segundo tanto madridista, aunque distinguió ambas acciones y aclaró que, en este caso, no consideraba que hubiera motivos para una expulsión.

En el segundo gol hay una falta a Robbie, no es roja, pero es falta. A lo mejor te digo que no ganamos, pero hoy nos tocaba jugar desde el 25 siendo once contra diez. Ese es el resumen del partido”, señaló el entrenador, quien reconoció que el Real Madrid había sido superior durante los minutos disputados en igualdad de condiciones.

Diomande marca el 4 a 1 para el Madrid | AP

El estratega añadió que el vestuario terminó indignado después de revisar las imágenes de la acción sobre Peque. Asimismo, consideró que se trataba de una jugada que el videoarbitraje debía revisar obligatoriamente por la claridad del contacto.

Finalmente, el entrenador reconoció que su equipo mejoró durante la segunda parte y generó oportunidades para marcar, aunque también admitió la capacidad ofensiva del conjunto blanco. García Plaza insistió en que no podía asegurar que el Sevilla hubiera ganado si Arda Güler era expulsado, pero dejó clara su molestia por no haber tenido la oportunidad de disputar ese escenario.