Álvaro von Richetti fue contundente con sus palabras hacia el DT mexicano

Las críticas hacia Javier Aguirre empiezan a reflejarse tras el par de empates que ha registrado en sus dos primeros partidos con el Valencia; el periodista español Álvaro von Richetti ha salido a través de redes sociales para lanzar duras palabras contra el mexicano.

¿Cuál fue la crítica?

El presentador, narrador, comentarista y analista deportivo hizo una breve reflexión desde su cuenta de X asegurando que no ha visto a un nuevo equipo en el cuadro 'Che' tras la llegada del nuevo entrenador.

"Valorar un empate como un éxito porque antes se había perdido (yendo penúltimo), insinuar que los canteranos no están para esto (cuando Otorbi demuestra estar mejor que cualquiera y los dos únicos goles en Mestalla los han marcado Mayol y Aimar)", destaca el comunicador en primera instancia.

Javier Aguirre dirige el partido de Valencia ante Athletic de Bilbao | valenciacf.com

Richetti continúa resaltando su punto de vista tras el empate ante el Athletic Club: "Y que tus dos últimos cambios hayan sido Jesús Vázquez y Ugrinic (teniendo al Athletic muerto) y acabar defendiendo…"

"No veo brotes verdes con Aguirre. Y no parece haber entendido que Valencia ni es Mallorca ni es Leganés", termina por catapultar con un mensaje directo a Javier Aguirre.

Javier Aguirre sigue sin poder ganar

Javier Aguirre tuvo su más reciente juego ante el Athletic Club, en su segundo partido al mando del Valencia; sin embargo, no pudo lograr los tres puntos. Aunque el equipo tuvo momentos para ponerse en ventaja, la falta de contundencia volvió a impedir el triunfo.

El conjunto 'Che' alcanzó apenas seis unidades después de nueve jornadas y se mantiene en la decimonovena posición de la clasificación, dentro de los puestos de descenso.

Cabe mencionar que el Vasco Aguirre llegó al club con la misión de cambiar la dinámica de un equipo que necesita resultados para salir de la parte baja de la tabla y hasta ahora suma dos empates en el mismo número de partidos.