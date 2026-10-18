El técnico español reconoció las cualidades goleadoras de la ‘Hormiga’, pero señaló que necesita adaptarse al futbol griego y aprender a competir ante defensas más corpulentas

La llegada de Imanol Alguacil al banquillo del Olympiacos ha representado un nuevo escenario para Armando González. El delantero mexicano ha perdido minutos de juego bajo la dirección del estratega español, quien explicó que el atacante todavía necesita adaptarse a las exigencias del futbol griego.

El entrenador reconoció las cualidades ofensivas del mexicano, especialmente su capacidad para encontrar espacios dentro del área y su olfato goleador. Sin embargo, también destacó que la adaptación a una nueva competencia, al funcionamiento colectivo y a sus compañeros es un proceso que requiere tiempo.

“Es un jugador que tiene un olfato diferente dentro del área y que sabe moverse muy bien. Además, trabaja mucho. Sin embargo, tiene que adaptarse a la liga, al equipo, al entrenador y a sus compañeros. Todo lleva su tiempo. Vamos a ver si, con sus ganas, las nuestras, nuestra ayuda y la de sus compañeros, conseguimos que la Hormiga siga creciendo. Estoy convencido de que lo hará”, reveló en entrevista con Claro Sports.

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El reto físico que enfrenta la ‘Hormiga’ en Grecia

El estratega señaló que las características físicas del delantero pueden colocarlo en desventaja en determinadas acciones, aunque confía en que podrá desarrollar recursos para contrarrestar esa situación.

“Al no ser un jugador corpulento, también tiene que aprender a hacerse espacio entre centrales grandes. Seguramente, en muchas situaciones estará en desventaja en el juego aéreo, pero debe encontrar otras maneras de generarse espacios. Creo que ya intenta hacerlo y que, con el paso del tiempo, lo va a hacer cada vez mejor”, agregó.

Jugadores de Olympiacos celebran con 'Hormiga' González | AP

Imanol Alguacil confía en la mentalidad de Armando González

Pese a la reducción de sus minutos, Alguacil destacó la actitud de la ‘Hormiga’ y su compromiso con el futbol. Para el técnico español, la disposición del delantero para aprender y mejorar representa una cualidad importante en su proceso de adaptación.

“Evidentemente, creo que ya lo comenté el otro día: es un chico que tiene la cabeza muy centrada, que siempre está pensando en el fútbol y que tiene muchas ganas de mejorar, y eso es muy importante”, concluyó.