Dos jugadores olímpicos con Brasil se enfrentaron en el campeonato de su país este domingo en Maracaná

Dos de los jugadores más representativos de los últimos años para el futbol brasileño, uno más que otro por supuesto, han protagonizado un momento inesperado en el campo de Maracaná, pues Neymar Jr. le ha hecho un sombrerito a Hulk, quien fuera su compañero en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

La jugada se dio ya cuando Santos, el equipo de Ney vencía 1-2 a Fluminense en el terreno de juego de Río de Janeiro, pero hizo recordar a algunos un momento en el que se generó polémica entre ambos este mismo 2026.

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Olé, Hulk

Corría el minuto 21 de la segunda parte del partido entre Fluminense ante Santos de Brasil en el Maracaná, cuando un pase dirigido hacia Neymar, le permitió al 10 hacer un sombrerito sobre Hulk, para posteriormente controlar con el pecho y seguir con la conducción del balón hacia el centro del campo.

Más allá de que ni esa jugada ni alguna más a lo largo del resto del partido modificaron el marcador, por el pasado de ambos en la Selección Brasileña y una polémica reciente, el lujo del capitán de Santos toma un poco más de relevancia.

¿Existe una rivalidad entre Neymar y Hulk? La polémica antes del Mundial 2026

La relación entre Neymar y Hulk estuvo en el centro de la polémica meses antes de la Copa del Mundo 2026, luego de que el delantero del Fluminense evitara respaldar públicamente a su excompañero de la Selección Brasileña. Todo ocurrió el 11 de abril, después de que Santos derrotara 1-0 al conjunto de Belo Horizonte en el Brasileirão, cuando Hulk fue cuestionado sobre si el '10' merecía un lugar en la convocatoria de Carlo Ancelotti.

Lejos de apoyar abiertamente a Neymar, con quien compartió vestidor en el Mundial de Brasil 2014, Hulk ofreció una respuesta que generó controversia. "Te pido disculpas, pero estaba preocupado por el partido. No soy yo quien tiene que decir quién debe ir al Mundial. Si él se lo merece, irá", declaró el atacante, quien también reconoció la calidad futbolística de su compatriota.

Hulk y Neymar en el Mundial de Brasil 2014 | MexSport