El brasileño elogió a la estrella del Barcelona al compartir una comparativa entre sus números con el PSG y las estadísticas del español en el inicio de la temporada 2026-2027

Lamine Yamal sumó un nuevo respaldo en su camino hacia el Balón de Oro. Neymar Jr., actual futbolista del Santos y exjugador del Barcelona, PSG, se rindió ante el talento del joven español al compartir una imagen en sus redes sociales, en la que lo calificó como “el mejor del mundo”.

El brasileño publicó una comparativa de las plataformas Score90 y Sofascore que enfrentó sus estadísticas con el Paris Saint-Germain durante la temporada 2017-2018 con los números de Lamine en sus primeros 11 partidos de la campaña 2026-2027 con el conjunto blaugrana. La publicación destacó el impacto ofensivo del atacante español y dejó ver la admiración que Neymar siente por su futbol.

Neymar compara sus números con los de Lamine Yamal

En la imagen compartida por Neymar aparecen los registros que consiguió con el PSG durante la temporada 2017-2018, cuando acumuló 25 goles y 16 asistencias en 27 partidos. Del otro lado de la comparativa se encuentran las estadísticas de Lamine Yamal, quien suma ocho anotaciones y nueve asistencias (9 y 10 con su juego ante Betis) en sus primeros 11 encuentros de la presente campaña con el Barcelona.

Números de Neymar Jr. en el PSG y de Lamine con el Barcelona | CAPTURA DE PANTALLA

La comparación pone frente a frente dos etapas distintas de sus carreras, pero también destaca la influencia que ambos han tenido en el ataque de sus respectivos equipos. Mientras que Neymar comparó los números cuando brilló en el futbol francés, en lo que Lamine continúa consolidándose como una de las principales figuras del futbol internacional.

El mensaje del brasileño fue contundente y no necesitó mayores explicaciones para dejar clara su postura sobre el talento del español: “Lamine Yamal es el mejor del mundo”.

Lamine Yamal marca un golazo ante el Betis | AP

Lamine Yamal recibe el respaldo de Neymar en la carrera por el Balón de Oro

El elogio adquiere relevancia en medio de la expectativa por la próxima entrega del Balón de Oro, premio individual que reconoce al mejor futbolista del mundo. La publicación de Neymar representa otro respaldo más para el jugador del Barcelona, quien busca convertir su gran rendimiento en un reconocimiento internacional.

Además del respeto futbolístico, ambos mantienen una relación cercana desde que compartieron momentos juntos durante unas vacaciones en Brasil en 2025. Neymar, quien también defendió la camiseta blaugrana entre 2013 y 2017, conoce de primera mano la exigencia que implica destacar en el club catalán.