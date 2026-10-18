Mourinho sale en defensa de Vinicius: "Si estuviera en su lugar, habría forzado mi salida este verano"

'The Special One' salió en defensa del astro brasileño por todos los acontecimientos que han pasado con él

La comparecencia de José Mourinho en la sala de prensa de Valdebebas se presentaba cargada de tensión tras los últimos acontecimientos vividos en el club blanco. Con la sanción a Vinícius todavía reciente tras su expulsión frente al Villarreal —notificada a escasas horas del choque de Champions ante la Roma—, el silencio impuesto para proteger al brasileño de cara al Clásico y los dardos en redes sociales de Vinícius contra Real Madrid TV, el técnico portugués tomó la palabra con calma, pero sin eludir ningún tema caliente.

El preparador luso fue especialmente rotundo al respaldar a su estrella, destacando su compromiso con la entidad por encima de cualquier adversidad:

"Es un chico espectacular y resulta sencillísimo llevarse bien con él. Hablo a solas con él cada día y admiro enormemente que siempre afronte todo con una sonrisa. Si yo estuviera en su piel, probablemente ya no seguiría aquí; habría forzado mi salida hacia un país donde se me respetara. Sin embargo, su amor por el Madrid y su compromiso lo mantienen aquí. Confía en que el panorama mejore y nadie le va a quitar esa alegría".

Mourinho también ironizó sobre el castigo de cuatro partidos impuesto al extremo: "Estoy satisfecho porque pensaba que le caería más. Me temía que los 'gatos escondidos' le añadirían uno o dos encuentros adicionales. Ahora le toca trabajar más y, aunque no suelo hacer promesas, creo que será titular este miércoles".

Dardo a Tebas y análisis del duelo ante la Roma

Consultado sobre las declaraciones del presidente de LaLiga contra los medios oficiales del club, Mourinho no se mordió la lengua:

"Ya conocen mi postura y prefiero no ahondar en ello, porque se han rebasado los límites y entramos en un terreno que solo se explica como un caso clínico. Si no es eso, no tiene justificación ni disculpa. El madridismo entiende cada vez mejor a lo que se enfrenta. Con el prestigio que tiene el fútbol español fuera, es preferible no exportar estas polémicas".

El técnico analizó asimismo la actuación de Vinicius en el Stadio Olimpico y su sustitución en la segunda mitad: "Tuvo un partido muy exigente, en gran parte por el planteamiento de Gasperini, que cargó todo el juego por su banda. El segundo gol me molestó por cómo se produjo, en un momento en el que el choque estaba controlado, y él no debió actuar así. Aun así, hice cinco cambios, no solo uno; es algo natural en el fútbol".

Vinicius Jr tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP

Exigencia a la medular, elogios a Güler y el momento de Endrick

Con la mirada puesta en el compromiso liguero frente al Sevilla, Mourinho admitió cierto desgaste en su plantilla, aunque confía plenamente en la respuesta del grupo ante un rival "muy competitivo y bien dirigido por Luis García".

Al detallar lo que exige a su centro del campo, fue tajante: "A los centrocampistas les pido que hagan de centrocampistas. Un futbolista que solo defiende se queda corto, y quien solo ataca encaja mejor en banda o como mediapunta. Es una demarcación sumamente compleja que requiere una calidad diferencial".

Arda Güler marca un golazo ante el Sevilla para poner a ganar al Real Madrid | AP

Por último, el técnico madridista reivindicó el crecimiento de Arda Güler y el impacto de Endrick:

"A veces cuesta reconocer el trabajo bien hecho. Güler trabaja muchísimo, tiene unas condiciones fantásticas y la versatilidad para actuar en distintas posiciones; afortunadamente, aún está en pleno proceso de formación. Respecto a Endrick, hay que darle el mérito que merece por irrumpir con tanta fuerza. En diez minutos generó una auténtica avalancha ofensiva. Hay muchos jugadores que se están ganando tener minutos.

La confección del once inicial continúa siendo uno de los mayores desafíos en la élite. La plantilla cuenta con un nivel de competencia tan alto que elegir a los titulares resulta una tarea compleja: "Hay más de 11 jugadores que merecen jugar, son 15 o 16. Lunin merece tener minutos, y no es una broma. Se entrena todos los días junto al mejor portero del mundo y mantiene una actitud positiva, pero no juega porque no puedo alinear a dos guardametas a la vez".

Este dilema se extiende al resto de las líneas sobre el terreno de juego. Aunque los futbolistas que entran desde el banquillo demuestren capacidad para cambiar la dinámica de un encuentro, la toma de decisiones no deja de ser exigente: "¿Acaso no merecen jugar Diomande, Cucurella, Valverde o Mbappé? Esa es la parte más difícil de esta profesión. Colegas que dirigen proyectos con menos recursos dirán que soy afortunado, pero también es una suerte y una desventaja lidiar con la presión y el debate mediático, que hacen el trabajo más complicado".

Arda Güler y Endrik tras gol del Real Madrid a la Roma | AP

Sin movimientos previstos en la ventana de invierno

Al ser preguntado sobre la posibilidad de acudir al mercado de fichajes de invierno, la respuesta fue tajante. Con la plantilla estructurada en 23 futbolistas —y con la ausencia confirmada de Vinicius y el regreso de Militão para el siguiente compromiso—, no hay intención de solicitar incorporaciones.

"No pido nada. Estoy satisfecho con el plantel y con el rendimiento de los jugadores. Tengo la convicción de que, en condiciones normales, los futbolistas mejoran individual y colectivamente si disponen de tiempo y tranquilidad para trabajar. La tarea del entrenador consiste precisamente en hacer evolucionar a sus jugadores", se explicó ante los medios. Además, se reiteró la preferencia por plantillas cortas: "Si llega alguien, otro tendría que salir. Si la dirección deportiva considera alguna opción, la analizaremos, pero no será por iniciativa propia".

Donyell Malen tras el cuarto gol del Real Madrid ante Roma en Champions | AP

El compromiso de Vinicius y el criterio táctico

Respecto a la situación de Vinicius y las conversaciones internas en el vestuario, se subrayó el fuerte arraigo del delantero: "Son asuntos privados. Cuando renovó su contrato, lo hizo con la certeza de que este es su hogar y con el deseo de seguir haciendo historia y ganando títulos. Es un pilar de alegría y mantiene una excelente relación con todo el grupo. Dudo seriamente de que yo hubiera tenido la fortaleza de quedarme aquí considerando todas las propuestas que tenía sobre la mesa".

Finalmente, al evaluar la posición de Fede Valverde en la medular y el peso de las decisiones tácticas, se reivindicó la labor del cuerpo técnico frente al ruido exterior y el auge tecnológico: "Llegará el momento en que la inteligencia artificial y las encuestas determinen qué hacer y el entrenador se limite a dirigir en el campo, pero, a día de hoy, las decisiones siguen estando en nuestras manos".

"Un técnico terco que se niega a escuchar es un técnico limitado, aunque estar abierto a todas las opiniones tampoco garantiza el éxito. Respeto todos los puntos de vista, pero esas valoraciones no pesan más que mi propio análisis. Escucho a mi equipo de trabajo y puedo modificar decisiones, como en el caso de Tchouaméni o Valverde. Los encuentros tienen múltiples fases y la posibilidad de realizar cinco sustituciones es un recurso fundamental cuando se cuenta con una plantilla de gran nivel", se concluyó.